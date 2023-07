Resumo da novela Terra e Paixão de sexta e sábado, 14 e 15 de julho

O resumo da novela Terra e Paixão dos capítulos que serão exibidos na sexta-feira, 14, e no sábado, 15, trazem novas emoções na história de Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond). Depois de beijar rapaz, a protagonista admitirá que gostou de ficar com o primogênito, mas ele está decidido a se casar com Graça (Agatha Moreira) por se sentir culpado pela morte de Daniel (Johnny Massaro).

Resumo de Terra e Paixão de sexta-feira

O capítulo sexta-feira de Terra e Paixão começa com uma conversa entre Caio e Graça. O rapaz pede a mão da loira em casamento, mas deixa claro que só está fazendo isso por Daniel.

Depois de terminar o namoro com Nina (Kizi Vaz) e confessar que está apaixonado por Aline, Jonatas (Paulo Lessa) se arrependerá. Lucinda (Débora Falabella) vai elogiar a moça para o ex-namorado dela, que resolverá pedir uma nova chance. No entanto, Nina se recusa a reatar com o ex.

Berenice (Thati Lopes) também vai ser vítima de mais uma armação. A dona do bar encontrará um animal peçonhento no armário e vai atrás do responsável. Kelvin (Diego Martins) conta que foi Irene (Glória Pires) quem mandou Ramiro (Amaury Lorenzo) colocar a cascavel no quarto da patroa. A sobrinha de Cândida (Susana Vieira) então decide ir até a casa de Irene e invadir a propriedade.

Também ocorrerá uma prisão segundo o resumo da novela Terra e Paixão. Lucinda vai encontrar Andrade (Ângelo Antônio) completamente bêbado e ao perguntar onde o marido estava, leva um tapa. Marino (Leandro Lima) chega e ouve os gritos da mulher, flagrando o dono do estabelecimento batendo nela.

"Covarde! Tem coragem de bater em mulher?", grita o delegado de Nova Primavera. Andrade continua humilhando Lucinda e é preso por Marino. "Sai daqui", diz o agressor para o policial. "Saio. Mas pra te levar para a delegacia", avisa.

Já Aline vai confessar para Jussara (Tatiana Tiburcio) que gostou de ficar com Caio, apesar do rapaz agora estar comprometido com Graça. O primogênito, inclusive, vai pedir para Luigi (Rainer Cadete) que o ensine como se portar e ter boas maneiras.

Resumo da novela de sábado

O resumo da novela Terra e Paixão de sábado traz uma troca ofensas entre Irene e Berenice em um barraco daqueles.

Depois de descobrir que as terras de Aline são ricas em diamantes, Antônio garante a Silvério (Samir Murad) e Vinícius (Paulo Rocha), geólogo, que removerá a protagonista de suas terras. A descoberta da fortuna fará com a mocinha passe a correr risco de morte novamente.

Com a família cheia de dívidas, Jussara vai decidir colocar a casa à venda para que Aline possa pagar o que deve. A professora até pedirá para Franco (Gil Coelho) um prazo maior para quitar a parcela, mas o gerente do banco negará. Jonatas vai se oferecer para ajudar a protagonista, assim como Caio.

Mais conflitos também vão surgir na pousada após a prisão de Andrade. O dono do estabelecimento vai pedir para que o delegado se retire do local, mas ele se recusará.

Também será revelado o resultado do teste de DNA feito por Ademir (Charles Fricks). O produtor rural anunciará que de fato é pai de Rosa (Maria Carolina Basilio) e dirá para Flor (Letícia Laranja) que irá pedir a guarda da menina. No entanto, a moça se recusa a ficar longe da filha e não vai gostar nada dessa história. Mais diante, as duas vão passar a morar na casa do tio de Caio.

