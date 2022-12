Por que Moretti não gosta da Brisa? Entenda a obsessão do empresário

Moretti está empenhado em acabar com o relacionamento de Oto e Brisa na novela Travessia. Ele até atropelou um estranho que pensou ser o hacker, no intuito de acabar de vez com seus problemas. A obsessão do empresário tem causado dúvidas no público, que quer entender o motivo de tanto ódio de Brisa por parte do empresário.

Por que Moretti não gosta de Brisa na novela Travessia?

O problema de Moretti com Brisa é o seguinte: ela é a única testemunha de que Oto esteve no Maranhão quando o sistema de licitações dos casarões foi hackeado para que o personagem de Lombardi conseguisse dar um golpe certeiro no rival, Guerra (Humberto Martins), que precisava do lugar para a construção de seu shopping futurista.

Para quem não lembra, nos capítulos iniciais da novela, Brisa é confundida com uma sequestradora de crianças por causa de uma fake news quando está em São Luís, prestes a viajar para o Rio de Janeiro para encontrar com Ari (Chay Suede).

Ao ser linchada pela população enfurecida, ela foge e se esconde no porta-malas do carro de Oto. Os dois então se conhecem e após o primeiro contato viajam juntos para o Rio de Janeiro. Por lá, eles acabam presos porque a arma de Oto é vista por um guarda quando os dois estão se despedindo na cidade maravilhosa.

O problema é que a visita de Oto no Maranhão era um segredo que deveria ser guardado a sete-chaves, para que o hacker e Moretti não sejam pegos no futuro pela atividade ilegal de invasão ao sistema das licitações. Porém, com Oto conhecendo Brisa, e pior, os dois sendo presos depois, a situação pode ficar feia para o empresário.

Brisa ainda não sabe sobre as atividades ilegais do namorado, mas Moretti tem medo que a moça descubra tudo e abra a boca, colocando ele e Oto na cadeia. Por isso, o vilão ordenou que o hacker esquecesse a maranhense depois que os dois foram presos.

No entanto, Oto não escutou o patrão, ajudou a tirar Brisa da cadeia e algum tempo depois começou a namora-la. Moretti descobriu o romance da dupla e agora quer acabar com os dois, para esconder toda a sua sujeirada para debaixo do tapete.

Moretti quer acaba com a dupla a todo custo:

Quando Moretti vai descobrir que atropelou a pessoa errada?

Moretti passou dos limites e atropelou um homem que pensava ser Oto. O rapaz estava com a jaqueta de Oto na saída de um bar e foi confundindo com o hacker. Por isso, o personagem de Lombardi o atropelou e fugiu. O empresário comemorou a conquista, mas o gostinho de vitória não vai durar muito na boca do vilão, que descobrirá seu erro.

No capítulo desta quarta-feira, 7 de dezembro, Moretti vai ficar sabendo que Oto continua vivo e que sua vítima foi um rapaz aleatório, que nem conhece. O momento é citado nos resumos da TV Globo, mas não é revelado como ele será informado sobre o assunto.

Helo vai ficar na cola de Moretti após flagra

Antes de Oto atropelar o rapaz que confundiu com Oto, o empresário foi flagrado por Helo na Vila Isabel. Ele estava lá para observar Brisa e Oto. A delegada suspeitou do carro do mau-caráter e o confrontou. Moretti mentiu, é claro, mas a policial não ficou convencida com as desculpas.

Com um faro aguçado para mistérios, Helo concluiu em papo com Laís (Indira Nascimento) que Oto e Brisa estão na mira do empresário e quer descobrir o motivo disso. Para o azar de Moretti, a personagem de Giovanna Antonelli começará a investigar o ricaço e chegará cada vez mais perto da verdade.

