Resumo da novela Travessia: Brisa e Oto se reencontram (31/10)

O resumo da novela Travessia desta segunda-feira, 31, mostra o reencontro entre Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela). O hacker, que está em Portugal, vai descobrir o paradeiro da maranhense através das redes sociais e convencerá Moretti (Rodrigo Lombardi) que precisa voltar ao Brasil. Na capital fluminense, ele se reencontrará com a protagonista.

Resumo da novela Travessia desta segunda-feira, 31/10

O capítulo de hoje de Travessia começa com uma conversa entre Guerra (Humberto Martins) e Ari (Chay Suede). O empresário voltará a frisar que se o arquiteto quiser manter um relacionamento com Chiara (Jade Picon), terá que deixar todo seu passado para trás. O ricaço pede que a antiga vida de Ari não interfira no namoro com a patricinha.

Enquanto isso, Chiara seguirá cada vez mais curiosa para saber sobre quem era sua mãe. A garota mimada voltará a questionar seu pai e reclamará quando ele continuar enrolando para responder suas perguntas. A jovem então conta para Cidália (Cássia Kis) que pretende procurar por Moretti (Rodrigo Lombardi) para que ele lhe conte tudo o que aconteceu. Preocupada com o que pode acontecer, a assistente logo informa seu patrão sobre as intenções da filha.

No núcleo principal, Dante (Marcos Caruso) pede para Gil (Rafael Losso) avisar Ari que Brisa foi encontrada. Mas o rapaz não faz isso, já que sabe que o arquiteto está muito envolvido com Chiara.

O rapaz segue convivendo com a família Guerra. Tonho (Vicente Alvite) fica cada vez mais encantado com a vida proporcionada pelo ricaço - o dono da construtora até monta um quarto para o menino em sua casa. O pai de Chiara propõe ao genro que ele e o garoto se mudem para lá.

Enquanto isso, Oto continuará procurando por Brisa. O hacker vai usar suas habilidades para encontrar alguma pista sobre o paradeiro da maranhense e acabará assistindo a um vídeo publicado por Vandami (Raul Gazolla), no qual é possível ver a protagonista. "Vila Isabel!", exclamará Oto.

Oto volta para o Brasil e reencontra Brisa

Oto convencerá Moretti que precisa voltar para o Brasil, mas não fala o real motivo. "Ir para o Rio, Oto? Agora?", estranhará o empresário. O hacker convencerá o patrão de que a viagem será boa para os negócios e conseguirá autorização para voltar ao país.

O rapaz misterioso pedirá para Vandami viabilizar o encontro entre os dois. O personal atenderá o pedido e dirá para a maranhense que tem uma surpresa para ela. "Que surpresa?", perguntará a mãe de Tonho. "Se eu falar não é mais surpresa! É coisa boa. Você vai gostar, quer dizer, eu acho que vai!", adiantará o professor.

Sem imaginar que o rapaz está na Vila Isabel, Brisa conta para Vandami que apesar da raiva que o hacker a fez passar, ele também lhe fez muito bem. "Ele mora lá em Portugal", explicará Brisa. Minutos depois, os dois vão se reencontrar e ficarão bastante emocionados.

Próximos capítulos de Travessia

No resumo da novela Travessia de terça-feira, 1º, Oto se oferecerá para levar Brisa de volta ao Maranhão. A mocinha contará para Karina (Danielle Olímpia) a proposta do rapaz e ela dirá que o hacker deve estar apaixonado.

Brisa aceita ir para São Luís com Oto, mas terá uma grande decepção quando chegar por lá. Isso porque ela ficará sabendo sobre o novo relacionamento de Ari e que o arquiteto levou Tonho para a capital fluminense para viver junto dele.

Revoltada, a mocinha garantirá que seu noivo (ou ex-noivo) não ficara com a criança e retornará para o Rio de Janeiro ainda nesta semana para brigar pela guarda de seu filho. Quem acolherá a maranhense será Helô (Giovanna Antonelli).