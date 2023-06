Em suas últimas semanas no ar, o resumo de Chocolate com Pimenta – capítulos de 5 a 9 de junho – traz vários acontecimentos que vão marcar a reta final. O processo da fábrica será reaberto e Aninha tentará recuperar sua herança, enquanto Celina vai finalmente se livrar do Conde. Confira:

Resumo de Chocolate com Pimenta – Segunda-feira, 5 de junho

No capítulo que abre a semana, o resumo de Chocolate com Pimenta mostra que Guilherme vai falar para Graça que Aninha nunca se envolveu com Miguel. Maurício contará para Ana Francisca que Graça vai depor contra a irmã Celina e Guilherme ficará revoltado com a esposa quando descobrir. O personagem de Rodrigo Faro dirá dirá que o Conde e Graça foram longe demais.

Graça contará para Olga que Danilo tem ciúmes de Miguel. Enquanto isso, Ana dirá para Miguel que ele tem ajudado muito ela. O doutor tentará beijar Lili e Jezebel se revoltará com tantas dívidas que a fábrica tem.

Guilherme falará com a advogada do Conde sobre Celina e depois ele e Ana Francisca vão confrontar Graça. Terêncio dirá para Bernardo nunca mais falar com Cássia. A advogada do Conde falará para ele que se ele estiver mentindo é melhor desistir do processo e anular o casamento. Por fim no resumo de Chocolate com Pimenta, Aninha dirá para o Conde assinar o papel e deixar Celina livre.

Resumo da novela Chocolate com Pimenta – Terça-feira, 6 de junho

No capítulo de terça-feira, Klaus vai assinar a anulação do casamento com Celina e depois expulsará Guilherme e Graça de sua casa. Por isso, Margot hospedará o filho e a nora. Já Maurício se acusará e acabará fora da casa também, além disso, ele pedirá Selma em casamento, que aceitará.

Ainda no resumo de Chocolate com Pimenta, Danilo vai se mostrar enciumado quando Ana Francisca comentar que está triste porque Miguel vai embora e Graça mandará que Celina fique longe de Guilherme e de seu filho. Já Márcia tirará leite de Estela e resmungará, mas Ana Francisca pedirá que ela assuma o lugar de Miguel e visite clientes.

Márcia ficará vibrante porque vai dirigir o carro e fará barbeiragens na aula de direção. Timóteo terá uma crise de ciúmes, mas acabará aceitando. Klaus pedirá Dália em casamento e levará duas ceroulas para ela remendar, mas Dália perceberá que Klaus quer uma empregada e não uma mulher, por isso o colocará para fora.

Guilherme avisará Danilo que o juiz reabriu o processo e Jezebel receberá a citação. Olga pedirá a ajuda de Bárbara, que prometerá separar Danilo e Ana Francisca.

Capítulo de quarta-feira, 7 de junho

No resumo de Chocolate com Pimenta de quarta-feira, Bárbara alertará que precisam armar bem o plano. Márcia quase atropelará galinhas, mas garantirá que vai aprender a dirigir o automóvel. Miguel responderá a Danilo que vai embora depois do processo, porque precisa depor a favor de Aninha. Já Ana Francisca insistirá que Danilo deve confiar nela.

Yvete terá uma crise de ciúmes e Vivaldo pensará em um meio de se livrar dela. Thiago surpreenderá Cássia e Bernardo de mãos dadas. Ana Francisca vai ponderar que quando recuperar a fábrica, dará uma parte para Miguel, o que deixa Danilo irritado.

Jezebel garantirá para a advogada Sofia que não houve falsificação. Thiago e Bernardo vão brigar e o soldado Peixoto os levará até Terêncio, que permitirá o namoro da filha. Olga temerá ir para a cadeia e Sofia pressionará Sebastian, que confirma que o documento é verdadeiro. Vivaldo vai ver Márcia dirigindo e a cobiçará. Por fim, Ana Francisca não saberá como falar do quadro para Danilo e pedirá a ajuda de Guilherme.

Capítulo da novela Chocolate com Pimenta – Quinta-feira, 8 de junho

Na quinta-feira, Guilherme prometerá ajudar Aninha e Graça ouvirá falar de um quadro, mas não conseguirá maiores informações. Marieta perguntará e Olga negará estar planejando algo para separar Danilo e Ana Francisca.

Klaus se recusará a testemunhar novamente a favor de Jezebel e Vivaldo reclamará que Jezebel não fez nada por ele, por isso também não irá a juízo. Já Guilherme garantirá a Danilo que tem um trunfo forte, mas que manterá em segredo. Terêncio acusará Sebastian de ter ajudado Peixoto e avisará que também não vai depor.

Enquanto isso, Miguel sugere que Ana Francisca leve o quadro quando ele for embora, como presente de despedida. Klaus mandará chamar Maurício e Sofia avisará Jezebel que Guilherme irá apresentar uma testemunha, que será mantida em sigilo.

Márcia quase baterá com o carro ao cruzar na estrada com Vivaldo e ele a elogiará. Graça contará para Olga que há um quadro que Ana Francisca teme levar para casa e Olga descobrirá que Miguel é pintor. Bárbara mandará que ela insista com Cássia para descobrir se ele pintou um retrato de Aninha.

Resumo de Chocolate com Pimenta – Sexta-feira, 9 de junho

No capítulo que fecha a semana, o resumo de Chocolate com Pimenta mostra que Bárbara garantirá que vai separar Danilo de Aninha. Sofia insistirá que se o documento for falsificado, Jezebel poderá acabar na cadeia, mas a vilã negará tudo.

Maurício contará para Matilde que tem um novo emprego e que se o avô quiser falar com ele, que vá procurá-lo. Guilherme explicará para Aninha que precisa de uma permissão especial para usar sua testemunha secreta. Vivaldo pedirá carona para Márcia, mas ela se recusará a ajudá-lo. Por fim, Olga fingirá que quer ajudar Cássia e Bernardo e Klaus irá até a casa de Selma para falar com o neto.

