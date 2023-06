Resumo de Chocolate com Pimenta de quarta-feira, 28/06

O resumo de Chocolate com Pimenta de quarta-feira, 28, mostra a reconciliação de Aninha (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício). Os ventos trazem o balão de Miguel (Caco Ciocler) de volta para Ventura, e o galã pedirá desculpa por ter desconfiado da protagonista.

Resumo de Chocolate com Pimenta traz final feliz de Ana e Danilo

O capítulo dessa quarta, segundo o resumo de Chocolate com Pimenta, mostra que assim que chega no sítio de Aninha e vê que o balão já está no céu, Danilo começa a gritar desesperadamente atrás de sua amada. Percebendo que a dona da fábrica de chocolates ficou mexida ao ver o galã, Miguel diz que o vento decidirá se ela deve ficar em Ventura e ir embora para sempre.

O vento então faz com que o balão desça no centro de Ventura, chamando a atenção dos moradores. Danilo corre para encontrar Aninha e revela ter descoberto a verdade sobre o quadro. Aninha perdoa o rapaz e os dois se beijam.

Sem conseguir se casar com Danilo, Olga (Priscila Fantin) aprende a ser manicure com Cássia (Luiza Curvo) para conseguir tirar seu sustento.

Miguel decide seguir viagem sem Aninha e Tonico (Guilherme Vieira), que ficam em Ventura. Danilo agradece o filho de Ludovico (Ary Fontoura) e diz que aprendeu muito com ele. Beto (Alexandre Barillari) e Margot (Rosamaria Murtinho) chegam com Palito e pedem para Miguel levá-lo com ele.

O resumo de Chocolate com Pimenta também mostra o casamento de Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo). A cerimônia conta com a presença do conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) e Matilde (Hilda Rabello), que ostenta as joias que ganhou de seu noivo.

Depois do casamento, Guilherme decide que vai concorrer ao cargo de prefeito contra Vivaldo (Fúlvio Stefanini). Durante o comício do advogado, Ivete (Andréa Avancini) expõe provas de que o prefeito desviou dinheiro público enquanto estava no cargo. O capítulo termina com o nascimento do filho de Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes).

Os capítulos finais de Chocolate com Pimenta vão ao ar 15h30, horário de Brasília. A novela começa mais tarde devido ao início da exibição de "Mulheres de Areia" (1993), substituta do folhetim de Walcyr Carrasco.

Veja: Últimos dias: próximos capítulos de Chocolate com Pimenta

O que acontece no final de Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta termina no próximo dia 30, sexta-feira. Depois da reconciliação de Aninha e Danilo, a trama ainda exibe a derrota de Vivaldo nas eleições. Guilherme vence o pleito e se torna o novo prefeito de Ventura, deixando o marido de Bárbara (Lilia Cabral) desempregado.

A derrota nas eleições faz com que Vivaldo queira ser uma pessoa melhor. Bárbara diz que não irá embora com o circo para ficar na cidade cuidado do marido e da filha. O ex-prefeito também afirma que será um bom pai e esposo.

Os capítulos finais também conta com o casamento de Olga e Peixoto (Ângelo Paes Leme). Depois de Terêncio (Ernani Moraes) falir, a vilã é obrigada a se casar com o novo delegado. Apesar de rejeitá-lo publicamente, a dondoca se entrega ao marido na lua de mel.

Trabalhando como confeiteira na fábrica de chocolates, Jezebel (Elizabeth Savala) é paquerada por um homem rico e vê o flerte como uma oportunidade de mudar de vida.

Aninha dará à luz a sua segunda filha com Danilo, que receberá o nome de Carmem em homenagem a sua avó. A fábrica consegue sair das dívidas e começa a prosperar sob o comando da protagonista. Nas cenas finais da trama, a loira recebe a visita do espírito de Ludovico, que diz que finalmente poderá descansar em paz já que Ana encontrou a verdadeira felicidade.

Veja: Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?