Últimos dias: próximos capítulos de Chocolate com Pimenta

Reprise do folhetim de Walcyr Carrasco termina no dia 30 de junho.

Falta pouco para o público se despedir de vez da novela Chocolate com Pimenta. No ar desde setembro do ano passado, a reprise agora exibe seus últimos capítulos e dá lado ao final feliz dos mocinhos Aninha (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício). Veja o que vai acontecer nos próximos dias, já que o folhetim será finalizado no dia 30 de junho, sexta-feira.

Como Danilo descobre a verdade - próximos capítulos de Chocolate com Pimenta

No capítulo de hoje, terça-feira, 27 de junho, Danilo ainda não sabe que Aninha está planejando fugir da cidade e que a mocinha até já se despediu de algumas pessoas. Tonico (Guilherme Vieira) vai desmarcar com Danilo e um clima estranho ficará no ar. O personagem de Benício desconfiará e perguntará ao garoto se Aninha vai viajar, mas Tonico negará.

Logo em seguida, depois de uma conversa esclarecedora com Cassia (Luiza Curvo), Bernardo (Kayky Brito) vai contar para Guilherme (Rodrigo Fato) que foi Olga (Priscila Fantin) quem mandou trocar os quadros.

Enquanto isso na delegacia, Terêncio (Ernani Moraes) vai ser demitido e Peixoto ficará com o cargo de delegado. Após Peixoto deixar a delegacia, ele será confrontado por Guilherme e Bernardo, que dirão ao policial para que confesse a troca de quadros ou perderá Olga para sempre, pois ela vai embora com Danilo e se casará com ele.

Desesperado, Peixoto aceitará o acordo e então contará toda a verdade para Danilo, que não acreditará. Porém, Danilo será levado até o palhaço (Jorge Fernando), que confessará tudo e admitirá ter pintado o quadro de Aninha nua a pedido de Olga e Barbara (Lilia Cabral). Por fim, no capítulo de hoje de Chocolate com Pimenta, o público também acompanhará uma boa notícia: a de que Marcia (Drica Moraes) está grávida.

Próximos capítulos de Chocolate com Pimenta - Aninha e Danilo

Após descobrir a verdade sobre a troca dos quadros, Danilo é informado por Guilherme que Aninha vai fugir da cidade. O rapaz então corre até o sítio da família da moça, mas acaba a perdendo por uma questão de segundos e descobre que ela já subiu no balão de Miguel (Caco Ciocler) e foi embora.

Danilo persegue o balão e pede que Aninha volte, mas a mocinha se nega. Já Miguel diz para a amiga que é o vento que vai decidir destino deles. Por sorte, é isso mesmo que acontece e o vento leva o trio de volta para a cidade de Ventura. Danilo consegue então falar com a amada e eles fazem as pazes.

Após perder Danilo, que rompe com a megera após descobrir a verdade sobre os quadros, Olga é obrigada a trabalhar como manicure no salão e é ensinada por Cássia.

Depois do retorno de Aninha para a cidade, Miguel decide ir embora, desta vez sozinho. Danilo agradece o filho de Ludovico (Ary Fontoura) e diz que aprendeu muito com ele. Já Beto e Margot pedem que Miguel leve Palito com ele e o rapaz aceita.

Para selar o final feliz de Guilherme e Celina, a dupla sobe ao altar e se casa. Na cerimônia, Matilde ostenta as joias que ganhou de Conde Klaus e celebra a vitória da "cabritinha". Após sair da igreja, Guilherme anuncia que vai se candidatar a prefeito da cidade de Ventura.

Depois no capítulo de Chocolate com Pimenta, o filho de Márcia e Timóteo nasce e Yvete diz a todos que Vivaldo roubou e apresenta as provas durante o comício de Guilherme.

Penúltimo capitulo tem casamento de Olga e final de Barbara

No penúltimo capítulo da reprise de Chocolate com Pimenta, Bárbara vai ser convidada pelo palhaço a ir embora com o circo novamente, porém a esposa de Vivaldo vai recusar desta vez. Depois de uma bronca feia de Danilo, Bárbara e Vivaldo vão se reconciliar e prometerão ser pais melhores para Estelinha (Marcela Barrozo). Neste episódio também será mostrado a vitória de Guilherme nas eleições contra Vivaldo, que não gostará nada da situação.

Juntos e felizes novamente, Aninha contará para Danilo que está grávida. Quem também vai se casar é Olga, que aceitará ficar com Peixoto. Beto (Alexandre Barillari) vai se declarar para Margot (Rosamaria Murtinho) e os dois acabarão juntos. Já Jezebel (Elizabeth Savala) não terá um final tão ruim assim e será paquerada por um homem muito rico que está na cidade.

Último capítulo de Chocolate com Pimenta

O final feliz de Aninha e Danilo será selado no último capítulo de Chocolate com Pimenta, com o nascimento da segunda criança do casal, que será uma menininha. A herdeira vai ser batizada com o nome de Carmem, em homenagem a avó da mocinha.

Ivete vai começar a trabalhar com Guilherme e Sofia (Patrícia França) vai herdar os clientes do advogado, que agora é prefeito da cidade. Além disso, Sophia termina ao lado de Sebastian (Tarcísio Filho) e exige que ele ande na linha. Também neste episódio, Bernardo e Cássia vão trocar declarações de amor e prometem em breve subirem ao altar.

Para finalizar a história com chave de ouro, a fábrica de chocolates de Aninha volta a prosperar e ela é visitada pelo espírito de Ludovico, que anuncia que partirá para sempre pois sabe que ela finalmente encontrou o verdadeiro amor e felicidade ao lado de Danilo e seus filhos.

