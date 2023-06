Resumo de Chocolate com Pimenta de segunda-feira, 26/06

Resumo de Chocolate com Pimenta de segunda-feira, 26/06

O resumo de Chocolate com Pimenta de segunda-feira, 26 de junho, mostra Aninha (Mariana Ximenes) e Miguel (Caco Ciocler) arrumando as malas para irem embora de Ventura. Enquanto a protagonista planeja deixar a cidade para sempre, Bernardo (Kayky Brito) tenta provar que os quadros foram trocados. Veja detalhes da últimas semana da reprise da novela.

Resumo de Chocolate com Pimenta traz plano de fuga de Ana Francisca

No capítulo desta segunda-feira, Bernardo começará a agir para impedir que Aninha e Danilo (Murilo Benício) se separem de vez. O rapaz dirá para Cássia (Luiza Curvo) que precisa provar que Olga (Priscila Fantin) é a responsável pela troca dos quadros. O jovem contará com a ajuda de Guilherme (Rodrigo Faro).

Sabendo que Danilo quer ficar com a guarda de Tonico (Guilherme Vieira) para criar o menino junto com Olga, Aninha começará a apressar o plano de ir embora de balão ao lado de Miguel (Caco Ciocler).

O galã pedirá para Terêncio (Ernani Moraes) permissão para se casar com Olga no exterior. Danilo também ficará desconfiado das intenções de Ana Francisca e revista o carro em busca de uma mala, mas a mocinha lhe garante que só vai dormir uma noite no sítio. A loira se despedirá de todos discretamente.

Os capítulos finais de Chocolate com Pimenta desta semana serão mais curtos. Isso porque a trama começará a dividir o horário vespertino com "Mulheres de Areia" (1993), que estreia no dia 26. A partir do dia 3 de julho, o folhetim segue sozinho na grade da programação.

Chocolate com Pimenta começa mais tarde nesta semana, a partir das 15h05, horário de Brasília. Os capítulos também são disponibilizados no Globoplay após a exibição na TV.

Na terça-feira, o capítulo começará às 15h30, devido a exibição da convocação da Copa Do Mundo Feminina 2023. O horário de exibição volta ao normal a partir de quarta-feira.

O que vai acontecer nos últimos capítulos da novela?

Os capítulos finais de Chocolate com Pimenta vão ao ar entre segunda e sexta-feira, 30, dia que termina a reprise da novela de Walcyr Carrasco.

A partir de terça, Guilherme e Bernardo vão atrás de Peixoto (Ângelo Paes Leme) para que o rapaz confesse que foi o responsável pela troca dos quadros. O novo delegado resiste, mas os rapazes o convencem de que Olga não se casará com ele e ficará com Danilo.

O soldado vai até a costureira da cidade para saber se Olga encomendou o vestido do casamento, mas descobre que sua noiva ainda não preparou nada.

Revoltado com Olga, Peixoto diz que foi ele quem trocou os quadros. Os quatro partem em busca de Crispim (Jorge Fernando) e pressionam o palhaço a confessar que ele foi responsável pela pintura do novo retrato no qual Aninha aparece seminua.

Danilo dá um soco no palhaço e parte em busca de Aninha. No entanto, ao chegar no sítio, o balão já terá decolado. Miguel diz para a loira que o vento irá decidir seu destino - é quando uma forte ventania traz os levam de volta a Ventura.

Ana desce e se reconcilia com Danilo, que pede desculpas por ter desconfiado de sua amada. Os dois se beijam apaixonados e vivem felizes para sempre.

Os capítulos finais também mostram o casamento de Guilherme e Celina (Samara Felippo), e a vitória do advogado nas eleições. O rapaz desbanca Vivaldo (Fúlvio Stefanini) e se torna o novo prefeito de Ventura.

Outros casais que se formam na reta final da trama são Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) e Matilda (Hilda Rabello) e Dra. Sofia (Patrícia França) e Sebastian (Tarcísio Filho).

