Resumo de Mulheres Apaixonadas: capítulo de 15 de agosto de 2023

Resumo de Mulheres Apaixonadas – terça-feira, 15/08

Marcos vê Raquel tomando água de coco com Fred na praia e surta. Após isso, o vilão coloca uma aliança no dedo da professora, o que a deixa mais aterrorizada.

Enquanto isso, durante almoço repleto de convidados, a empregada Celeste vai avisar a filha Gracinha que acha que Marta está querendo afastá-la de Cláudio, pois a mulher já sentiu que os dois podem ter um caso. Mais tarde, o herdeiro vai ver Gracinha saindo do banho nua.

Afastada da Ribeiro Alves por causa de seu problema com o álcool, Santana vai até a escola no domingo para matar a saudade. No entanto, Santana bebe um gole de cerveja da mesa de Osvaldo sem que ninguém veja.

Sérgio vai ficar enfurecido ao ver o que Heloísa fez com suas roupas. O arquiteto vai até a casa de Heloísa e tenta esganá-la e ela sai correndo, mas ele o persegue no prédio e a irmã de Helena se esconde no apartamento de Irene. Dóris provoca Heloísa, que quase avança nela.

Laura afirma para Tereza que César só amou uma mulher na vida, mas ela não sabe quem foi. César discute com Marcinha os planos dela de passar as férias fora. Heloísa leva uma faixa e uma banda para a frente do hotel de Sérgio dizendo que o ama e pedindo que ele volte para casa.

Envergonhado com a cena patética, Sérgio é convencido por Rafael a conversar com Heloísa, e então pare de fazer barulho. Sérgio ofende Heloísa, afirmando que ela é estéril. Ela fica com ódio e avança nele com uma faca.

