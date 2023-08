Resumo de Terra e Paixão de amanhã, quinta-feira (24/08)

Jonatas (Paulo Lessa) vai descobrir quem é sua verdadeira mãe. O resumo de Terra e Paixão do capítulo de quinta-feira, 24, aponta que Agatha (Eliane Giardini) finalmente vai contar que o produtor rural e Caio (Cauã Reymond) são meios-irmãos, mas o rapaz vai rejeitar a mulher.

O que diz o resumo da novela Terra e Paixão de amanhã

O capítulo de amanhã começa com Irene (Glória Pires) encontrando Agatha na pousada e fazendo uma ameaça a mulher, já que a atual esposa de Antônio (Tony Ramos) teme "perder o trono" para a mãe de Caio. A situação piora quando o fazendeiro diz para a esposa que vai dormir em um quarto separado, deixando a vilã enfurecida.

Outro personagem descontente com a volta de mulher é Tadeu (Claudio Gabriel), que acredita que a volta de Agatha possa atrapalhar seus planos de colocar as mãos no dinheiro da família La Selva.

O ponto alto do capítulo é a revelação de que Agatha também é mãe de Jonatas. O rapaz é fruto de uma relação que ela teve com Gentil (Flavio Bauraqui) no passado, mas abandonou o filho pois na época já estava conhecendo Antônio.

Jonatas fica surpreso com a revelação, mas rejeita a mãe. O rapaz também avisa o pai que vai procurar Caio para alertar o irmão sobre Agatha, a quem ele acredita ser interesseira.

Outro momento emocionante da novela será a redenção de Antônio com o filho. Depois de ter uma crise de choro por descobrir que foi traído por Agatha, o ricaço pede perdão a Caio por ter culpado o filho pela morte da mãe.

Já Graça (Agatha Moreira) terá a ideia de promover um desfile de modas para a boutique e pedirá a ajuda de Anely (Tatá Werneck). As duas vão convencer Odilon (Jonathan Azevedo) a alugar o espaço da academia para o evento.

O que vai acontecer nos próximos capítulos da novela?

Jonatas vai parecer feliz ao descobrir que Caio é seu meio-irmão. Os dois vão se abraçar durante uma conversa e até o rapaz vai alertar o personagem de Cauã Reymond sobre Agatha. No entanto, o produtor rural vai procurar Graça (Agatha Moreira) e dizer que aceita se juntar a ela para separar Aline (Barbara Reis) do primogênito. As cenas estão previstas para irem ao ar na sexta-feira, 25.

O final da semana em Terra e Paixão também terá Luigi (Rainer Cadete) sendo desmascarado. Isso porque Irene vai encontrar a atriz que dizia ser mãe do italiano fazendo teatro na rua - o golpista pagou a mulher para fingir ser a matriarca durante seu casamento com Petra (Debora Ozório). No sábado, a madame vai armar um encontro entre o marido da filha e a impostora.

A vilã também vai começar a agir para tirar Agatha do caminho. Depois de falhar no plano de tentar matar a mulher, Irene vai garantir a Antônio que entregará as terras de Aline na mão do marido, além de fazê-lo esquecer a mãe de Caio. A personagem de Glória Pires também diz que provará que Agatha é falsa e ardilosa.

A fofoca de que Jonatas e Caio são meios-irmãos vai começar a se espalhar por Nova Primavera. Anely, que já estava desconfiada que Agatha e Gentil têm alguma ligação, descobrirá o parentesco dos rapazes e contará para Luigi.

Caio também contará para Aline que Jonatas é seu irmão. O rapaz prosseguirá no plano com Graça, mas dirá para a dona da boutique que não quer fazer nenhum mal para a viúva.

A novela vai começar logo após o JN.