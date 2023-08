Resumo de Terra e Paixão de amanhã, terça-feira (28/08)

Irene será apontada como mandante do sequestro de Agatha

O resumo de Terra e Paixão de terça-feira, 28, finalmente trará Agatha (Eliane Giardini) revelando como forjou a própria morte. A mulher terá uma nova conversa com Antônio (Tony Ramos) que, mesmo após ser enganado, vai se solidarizar com a situação da mãe de Caio (Cauã Reymond). Já Irene (Glória Pires) entra na mira de Marino (Leandro Lima).

O que vai acontecer no resumo de Terra e Paixão?

O capítulo de terça começa com mais um rompimento de Luigi (Rainer Cadete) e Anely (Tatá Werneck). Depois de desobedecerem a ordem de Antônio para darem um fim na amizade, eles continuaram se encontrando, mas agora o italiano dirá mais uma vez que está proibido de vê-la.

O público também acompanhará uma nova conversa entre Agatha e Antônio. A mãe de Caio explicará ao ex-marido como pensou no plano para fingir que estava morta e que contou com a ajuda de Evandro (Rafael Cardoso) para conseguir fugir. O pai de Caio diz que lamenta pelo sofrimento que ela passou.

Sensibilizado com a volta da mulher, Antônio avisa a Agatha que deixou um de seus homens zelando pela segurança dela - será Ramiro (Amaury) quem ficará vigiando a mulher. Depois que o marido for embora, a mãe de Caio se sentirá vitoriosa por tê-lo em suas mãos.

Graça (Agatha Moreira) e Jonatas (Paulo Lessa) darão inicio ao plano para separar Aline (Barbara Reis) e Caio. A loira vai mandar o produtor rural ficar perto da viúva para causar ciúmes no primogênito, enquanto ela tenta seduzi-lo. Sem sucesso, a dona da boutique deixa uma peça íntima no sofá.

A primeira pessoa a começar a ficar desconfiada de Agatha será Jussara (Tatiana Tiburcio). A mãe de Aline verá o interesse da mulher nos documentos de venda de sua casa para Caio e ficará atenta. Amanhã, ela também notará que a matriarca quer colocar as mãos no dinheiro de Antônio e dirá para a filha ter cuidado com a sogra.

O capítulo termina com Marino descobrindo que Irene fez uma transferência de dinheiro para Nice (Alexandra Richter) no dia do sequestro de Agatha.

Irene é descoberta por sequestro e suborna Marino

Marino descobre que Irene está envolvida no sequestro de Agatha, mas é claro que a vilã vai agir para não ser considerada culpada. No capítulo de quarta-feira, 29, a megera dirá ao delegado que paga qualquer preço para tirar o nome dela do caso.

A vilã continuará com seus planos escusos, mas será descoberta por Petra (Debora Ozório). A personagem de Glória Pires, que está mancomunada com o geólogo Vinícius (Paulo Rocha), continuará se encontrando às escondidas com o rapaz, mas será vista pela filha. A agrônoma questionará a mãe se ela está traindo Antônio com o rapaz.

A partir de quinta-feira, 7, as más intenções de Irene começarão a ficar evidentes para Antônio. O produtor rural escutará a mulher prometendo dinheiro para alguém no telefone e ficará desconfiado - o poderoso vai começar a achar que a esposa pode ter algum envolvimento com o acidente que matou Daniel (Johnny Massaro).

Essa também é uma das teorias dos internautas. Parte do público acredita que foi Irene quem mandou sabotar o carro da família visando matar Caio, já que era ele quem mais dirigia o automóvel. Se o primogênito morresse, a sucessão estaria garantida para Daniel. No entanto, não foi isso o que aconteceu.

Também será mostrado Irene entregando um envelope de dinheiro para um homem desconhecido, mas a identidade desta pessoa ainda não deve ser revelada.

