Resumo de Terra e Paixão de sexta-feira, 8 de dezembro

O resumo de Terra e Paixão de sexta-feira, 8, gira em torno dos desdobramentos da morte de Agatha, que choca Nova Primavera. Depois da vilã ser assassinada dentro da mansão dos La Selva, o folhetim dá início ao mistério de "quem a matou?", com uma longe lista de possíveis suspeitos.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Terra e Paixão de sexta-feira, 8/12

O resumo da novela Terra e Paixão da sexta-feira, 8, de acordo com os informação da TV Globo, mostra que o capítulo começa mostrando todos chocados com a morte de Agatha. Apesar de ter sido envenenado por um chá pela mulher e ter ficado fora de si, Antonio retoma seus sentidos a ponto de passar mal pela morte da esposa.

Filho de Agatha com Evandro, Hélio também ficará arrasado com a morte de mãe - embora estivesse vivendo um embate com a mulher, que tentava dar um golpe nos La Selva, colocando sua relação com Petra em risco.

Como notícia ruim chega rápido, logo Jonatas descobre que a mãe está morta. Ele nunca se enganou por ela, mas também fica chocado, e acha ainda mais estranha o comportamento do pai, Gentil. O homem se mostrará tenso e é aí que passará a integrar a lista de suspeitos pelo assassinato.

Os suspeitos de cometer o crime começarão a surgir, incluindo Ramiro, que será acalmado por Irene. E a ex de Antonio também deve ser investigada, já que ela uma das maiores rivais de Agatha. Antes de ser morta, a vilã tinha planejado contar a todos que Irene foi a responsável pela morte de Daniel. Para completar, um perito vai encontrar uma pulseira de Irene no local do crime.

Enquanto isso, Irene tenta recuperar seu espaço na mansão e até dará uma demonstração carinho para Antônio, o que o deixará desconfiado. Suspeitando que a ex-mulher possa ter algo a ver com a morte de sua amada, o fazendeiro fingirá confusão mental.

O capítulo de sexta termina com Marino fazendo uma descoberta importante sobre a morte da mulher: o legista dirá que Agatha foi envenenada. Ou seja, além dos tiros, alguém já estava tramando se livrar da mulher há tempos.

Próximos capítulos de Terra e Paixão

A descoberta de que Agatha foi envenenada trará novos desdobramentos nos capítulos de sábado, 9, e segunda-feira, 11. O delegado tentará entender como o veneno foi parar na circulação da vilã e se pessoas diferentes estão envolvidas na situação - a lista de possíveis culpados é grande.

Sem Agatha para envenená-lo, Antônio começará a demonstrar melhoras significativas. O médico dará as boas novas para Petra (Débora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete). Embora esteja de luto, o fazendeiro vai desejar comemorar que está melhorando de saúde e dará um jantar para celebrar os novos tempos.

Já Angelina, que era apaixonada por Agatha, irá visitar o túmulo da amiga no cemitério e ficará surpresa ao ver Antônio lá. Não parece, mas a governanta também pode estar envolvida na morte da golpista.

Marino terá mais trabalho quando o corpo de Sidney aparecer - os personagens ainda não sabem que foi Irene a responsável pela morte do criminoso. Mas, em meio a tanta desgraça, também acontecerão bons momentos para os personagens. Ademir convidará Lucinda para ser presidente da Cooperativa após a saída de Tadeu, reconhecendo o bom trabalho da mulher. Já Kelvin proporá a Ramiro que eles se casem e deixem Nova Primavera antes de se envolverem ainda mais nos mistérios que rondam a cidade.