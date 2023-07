O resumo de Terra e Paixão de terça-feira, 11 de julho, traz uma nova declaração de amor para Aline (Barbara Reis). Desta vez, será Jonatas (Paulo Lessa) quem vai pedir uma chance para a protagonista, que já começará a se envolver com Caio (Cauã Reymond). Irene (Glória Pires) também vai sabotar Angelina (Inez Viana).

Resumo de Terra e Paixão de terça traz Jonatas se declarando para Aline

O capítulo de Terra e Paixão na terça-feira começa com uma conversa entre Graça (Agatha Moreira) e Caio. A dona da boutique está manipulando o primogênito junto com Irene para que ele se case com a loira e assuma o filho que ela está esperando. O personagem interpretado por Cauã Reymond dirá para a ex-noiva de seu irmão que sente que tem uma obrigação com Daniel (Johnny Massaro).

O casamento de Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete) começará a desandar. Após a morte de Daniel, a agrônoma se afunda ainda mais no vício em remédios, e Irene pedirá para que o italiano não desista da esposa. Ainda nesta semana, a "miss tarja preta" será internada à força em uma clínica de reabilitação.

A matriarca também vai sabotar Angelina. Disposta a fazer tudo para que a governanta seja demitida por Antônio (Tony Ramos), Irene coloca sal no bule de café para prejudicar a empregada.

Mais uma discussão também ocorrerá entre Andrade (Ângelo Antônio) e Lucinda (Débora Falabella). O dono da pousada dirá para a esposa que não gosta da maneira como Marino (Leandro Lima) olha para ela, já desconfiando das intenções do delegado. A funcionária da cooperativa desabafará sobre a situação para Anely (Tatá Werneck).

O capítulo de terça também traz o fim do namoro entre Jonatas e Nina (Kizi Vaz). O produtor agrícola decidirá se declarar para Aline e pedirá uma chance para a protagonista, que dirá que vê o rapaz apenas como um amigo.

O que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das 9?

A semana em Terra e Paixão ainda guarda mais surpresas para o público. Luigi vai trair Petra com Anely, após se declarar para a amiga. Em cenas que vão ao ar a partir de quarta-feira, 12, o italiano vai entrar no quarto da namorada de Odilon (Jonathan Azevedo) e a verá vestida de dominatrix.

Os dois vão começar a se beijar, e o italiano levará Anely para cama. No entanto, os dois são pegos no flagra por Odilon, que chega no quarto da namorada no exato momento.

Com Luigi ao seu lado sem camisa, a irmã de Lucinda tenta disfarçar dizendo que estava aprendendo um novo italiano com o amigo, mas Odilon não acredita. "Sabe que com dois golpes eu posso te matar, safado?", diz o professor.

O namorado de Anely coloca Luigi para correr apenas de cueca, e o italiano passa a maior vergonha ao sair na rua usando roupas íntimas.

Quem também começará a ter um caso com outra mulher será Antônio. A dona do bar verá o produtor rural tomando um drink sozinho e começará a seduzi-lo, e o leva para seu quarto. "Só me diga, não gosto de surpresas. Quanto vou ter que pagar?", perguntará o ricaço.

"Imagina, quem cobra aqui são as outras. Eu só faço por amor... e, de repente, senti o fogo da paixão... Nunca vou pedir nada a você. Só paixão", responde Berenice.

Os dois vão transar, e Antônio elogiará a moça. "Que mulher. Não sei como não conheci você antes...", dirá o personagem de Tony Ramos.

