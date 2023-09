Resumo de Terra e Paixão dos capítulos de 4 a 16 de setembro

O resumo de Terra e Paixão - de 4 a 16 de setembro - traz Agatha (Eliane Giardini) dando continuidade ao plano de arrancar a fortuna de Antônio (Tony Ramos). A casa da família La Selva também vai ser palco de mais um conflito quando Luigi (Rainer Cadete) descobrir o caso de Petra (Debora Ozório) e Hélio (Rafael Vitti).

O que vai acontecer na novela Terra e Paixão

Segunda-feira, 4: Agatha continuará fingindo para Caio (Cauã Reymond) que não está interessada no dinheiro de Antônio, além de também sensibilizar o filho e Gentil (Flávio Bauraqui) para que eles lhe deem mais grana. A mulher faz uma ligação misteriosa para alguém, dizendo que vai conseguir tirar todo o dinheiro de Antônio. O capítulo também traz Ademir (Charles Fricks) pedindo Flor (Letícia Laranja) em casamento, e Petra (Debora Ozório) surtando por achar que o carro de Hélio está sendo perseguido.

Terça-feira, 5: Jonatas vai prosseguir com o plano de tentar separar Aline (Barbara Reis) e Caio, mas a viúva não vai gostar nada de ver o amigo tentando colocá-la contra seu amado. Depois do surto, Hélio levará Petra para casa e revelará para a família da agrônoma que ela foi abusada na infância. Luigi (Rainer Cadete) manda o engenheiro ficar longe da 'miss tarja preta', enquanto Antônio pergunta a filha quem foi a pessoa que fez mal a ela no passado.

Resumo de Terra e Paixão de quarta-feira, 6: em meio à confusão, Irene (Glória Pires) pede a Luigi não desistir de Petra. Anely (Tatá Werneck) conta para o italiano que Tadeu (Claudio Gabriel) descobriu sua identidade secreta e ameaçou revelar para todos. Também serão dados mais indícios de que Marino (Leandro Lima) está acobertando alguém: o delegado vai ficar nervoso quando Rodrigo (Maicon Rodrigues) avisar que ele será obrigado a investigar a morte de Daniel (Johnny Massaro). O capítulo termina com uma conversa entre o policial e Lucinda (Débora Falabella), na qual ele diz que deseja ser um homem melhor para merecer o amor dela. Em seguida, ele vai prometer a Caio que vai investigar a fundo a morte do advogado.

Quinta-feira, 7: apesar de ter dado um fora no delegado pois não se sente pronta para engatar um novo relacionamento, Lucinda não resistirá ao charme de Marino e o casal vai transar pela primeira vez. O clima de romance também vai chegar em Jussara (Tatiana Tiburcio) e Gentil, e os dois vão começar a namorar. Irene irá descobrir que Antônio está dando grana a Agatha e ficará furiosa. Também será mostrado a vilã dando um pacotinho com dinheiro a um homem desconhecido. O capítulo termina com Anely flagrando Hélio e Petra juntos.

Sexta-feira, 8, às 20h35: cúmplice do italiano, Anely tira uma foto de Petra e Hélio e mostra a Luigi, que fica chocado. O golpista desmascara a agrônoma e o engenheiro na frente de Irene e Antônio, mas o pai da jovem novamente pede para que ele não desista do casamento. O fazendeiro também começará a investir em Agatha e chama a ex-mulher para sair. O ricaço até vai mandar para o colar que ela usou no casamento deles, com um bilhete pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal. O capítulo termina com Marino prendendo Ernesto (Eucir de Souza).

Sábado, 9: a notícia de que Ernesto foi preso chegará até a família La Selva. Ademir (Charles Fricks) avisa a Antônio que acharam o suspeito de ter provocado a morte do advogado, e Caio pressiona Ernesto para contar quem foi a pessoa que mandou ele adulterar os freios. No final do capítulo, Antônio estará desconfiado de Irene e perguntará se foi a mulher quem mandou matar Daniel.

Resumo de Terra e Paixão de segunda-feira, 11: Irene se sente ofendida com a desconfiança de Antônio, mas também vira alvo de Caio. O primogênito vai comentar com Aline que acha que a madrasta é a responsável pela armação. Ernesto é solto após pedido de habeas corpus e decide fugir com Dalva (Patrícia Pinho). Antônio diz à Agatha que nunca deixou de amá-la durante o encontro do casal. O fazendeiro vai contar para Angelina (Inez Viana) que esteve com a ex-mulher, e Irene vai ouvir tudo. A mãe de Caio volta a dizer para alguém pelo celular que só quer o dinheiro de Antônio. O capítulo termina com Marino querendo assumir o filho de Graça (Agatha Moreira).

Terça-feira, 12: Graça recusa a oferta de Marino, e o delegado cede a contragosto. Andrade (Ângelo Antônio) cai pedir emprego a Antônio, mas o fazendeiro não aceita e deixa o ex-marido de Lucinda arrasado. Gentil ficará nervoso quando Jonatas (Paulo Lessa) perguntar sobre o dinheiro que o pai havia economizado - ele deu a quantia para Agatha. É mostrado Marino falando com alguém ao telefone e diz que não aceitará mais ameaças. O capítulo termina com Caio pedindo Aline em casamento.

Quarta-feira, 13: Caio sonha com Jurecê (Daniel Munduruku) dizendo que ele e Aline correm perigo. Os dois irão conversar novamente, e o pajé alertará o primogênito sobre as dificuldades que ele e sua amada viverão. O carro de Ernesto explode com ele dentro, e Dalva fica ferida. Gladys (Leona Cavalli) arruma um emprego para Andrade na transportadora. Há uma passagem de tempo. O bebê de Graça está prestes a nascer, e ela sente contrações. Marino participa do parto.

Resumo de Terra e Paixão de quinta-feira, 14: sem saber do vínculo entre Graça e Marino, Antônio vai estranhar a presença de Marino no hospital. Miguel (Saulo Sargento) prossegue com o plano de Irene e diz para Aline arrumar um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Caio diz que conseguirá o dinheiro para sua amada. Marino aceita ficar longe de seu filho. Ademir e Flor se casam, e Antônio vai tirar Agatha para dançar durante a festa. Irene descobre que a mãe de Caio tem um terceiro filho.

Sexta-feira, 15: Irene flagra Antônio com Agatha e decide contar para o marido que descobriu que a mulher tem outro herdeiro. O fazendeiro vai perguntar a ex-mulher se ela esta enganando-o de novo. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Depois de meses, Dalva acordará do coma e se assustará ao ver Sidney (Paulo Roque) ao lado de sua cama vestido de enfermeiro.

Sábado, 16: Sidney ameaça Dalva. A mulher de Ernesto vai acusar Jonatas de ser o mandante da sabotagem dos freios do carro de Daniel. Antônio começa a desconfiar de Agatha. Aline vai sair em defesa de Jonatas, o que deixará Caio furioso. Anely sai com Tadeu e Luigi segue os dois. Antônio vai ameaçar Jonatas, que será defendido por Agatha em Terra e Paixão.

