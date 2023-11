Resumo Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 16 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 16 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama tem mostrado a irretocável atuação dos atores Dan Stulbach e Helena Ranaldi

como Marcos e Raquel, que é vítima de violência doméstica. A história é impactante até os dias de hoje.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 16/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da quinta-feira, 16, de acordo com os capítulos originais, começa com Alzira desconfiada que o sobrinho está apaixonado por Estela, e ela até confessa para a ricaça que o padre fica perturbado quando está a seu lado. Padre Pedro repreende a tia.

Tentando negar sua paixão, Padre Pedro diz a Estela que existe um abismo entre seus mundos. Mas na verdade, o homem está com medo por que está amando a moça. É dia do leilão beneficente.

Caetano se despede de Shirley alegando estar cansado. Em seguida, Sílvia abre a porta da frente para ele entrar escondido. Alzira revela a Estela que padre Pedro fica perturbado quando está a seu lado.

Rafael comenta com Sérgio que vai tentar expulsar Marcos do hotel. Vidinha confessa para Sérgio que gosta dele. Helena e Hilda avisam a Heloísa que vão interná-la à força se ela não se tratar e a caçula fica furiosa. Atendendo à intimação, Marcos vai à Delegacia de Mulheres, debocha e distorce os fatos. A delegada explica os procedimentos a ele, que se irrita por estar ali.

Em 2023, o Brasil ainda não tinha criado a Lei Maria da Penha, que incrimina homens por violência doméstica. Sabendo disso, Marcos faz pouco causa da denúncia.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.