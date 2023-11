Resumo Mulheres Apaixonadas de segunda-feira, 20 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 20 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente. No capítulo de hoje, Santana vai mostrar que precisa de ajuda para vencer o vício.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de segunda-feira, 20/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da segunda-feira, 20, de acordo com os capítulos originais, mostra Helena comentando com Adelaide que está pensando em se casar, já que César pediu sua mão. Luciana ainda não imagina que o ex-namorado e a ex-madrasta estão juntos.

Paulinha não quer aceitar a presença de Nair na casa de Oswaldo. Ana pergunta a Paulinha se ela vai continuar morando na casa de Marcinha depois que as aulas acabarem no colégio, deixando a menina pensativa quanto ao seu futuro.

Téo, Laura e as crianças passeiam e vão visitar a igreja que leva o nome da menina. Atraído por Laura, Téo revela para Laura a história de Lucas e Salete, e pede ajuda a médica para fazer um teste de DNA para saber se Lucas e Salete são seus filhos.

Afrânio volta de viagem e ele e Sílvia mal se falam, mostrando que o casamento está com os dias contados. De um lado, a ricaça tem o namorado da empregada como amante, e o homem mantém um caso extraconjugal e não faz questão de esconder.

Enquanto isso, Santana vai à psicóloga e diz que não é alcoólatra, mas a profissional avisa que ela vai voltar a beber se não admitir sua doença e que deverá se tratar. Santana volta para casa irritada e enquanto prepara o jantar para Lobato - com uma receita que inclui vinho do Porto - ela começa a beber e fica fora de si. A professora bebe demais e deixa o gás do fogão escapando. Lobato socorre Santana, que chora, arrependida.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.