Resumo Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 17 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 17 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 17/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da sexta-feira, 17, de acordo com os capítulos originais, começa com Marcos saindo furioso da delegacia da mulher, onde Raquel prestou queixa por violência. Por causa disso, ele planeja uma vingança contra Fred e conta com Dóris para ajudá-lo.

Laura fala com Téo ao telefone, marcando um almoço, e Luciana e César percebem o climinha. Helena avisa a Fred que ele está correndo perigo de vida por ter uma relação com Raquel. Fred afirma que seu amor é maior que tudo, deixando Helena emocionada.

Téo fala para Inês que quer ficar com Salete durante os finais de semana e pede que ela dê seu preço. Inês diz que precisa pensar. Wilma revela a Téo que Fernanda achava que Salete poderia ser filha dele. Estela se declara para padre Pedro e diz que ele deveria esquecer seus votos e retribuir seu amor. Alzira diz a Padre Pedro que ele está apaixonado por Estela e que não deveria fugir desse amor.

Padre Pedro avisa que irá afastar-se de Estela. César vê um postal que Diogo mandou para Luciana. Ela pergunta se ele nunca se apaixonou. César afirma que amou a mesma mulher duas vezes e está tentando reatar o relacionamento pela terceira vez. Luciana pensa em Diogo.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Para assistir em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.