Resumo Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 27 de outubro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 27 de outubro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) tentando se reconciliar com César, seu grande amor, enquanto histórias importantes surgem ao seu redor. O capítulo de sexta-feira é considerado um dos mais tristes da trama.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 27/10

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da sexta-feira, 27, de acordo com os capítulos originais, começa com as consequências da revelação sobre Lucas, que Fernanda fez em seu leito de morte para Helena. Ainda atônita por saber que a moça é a verdadeira mãe de Lucas e que Téo é o pai de sangue, a professora compara as fotos do músico e do menino.

Enquanto isso, Luciana é quem conta ao pai que Fernanda morreu. Ele fica emocionada e preocupado com Salete, e começa a chorar.

Neste capítulo, Helena se dará conta que toda a família sabia da verdade e se sente enganada. Lorena conversa com a ex-cunhada para acalma-lá, mas nada adianta. Ela ainda vai até o hospital visitar Téo e não esconde que está furiosa. A história ainda ganhará novos desdobramentos quando descobrirem que Salete também é filha de Téo.

Até a revelação, Salete ficará sob os cuidados da avó Inês, uma mulher interesseira e que não gosta da neta. A menina passará sufoco na mão da megera. Logo após o enterro de Fernanda, a mulher começara a reclamar da falta de dinheiro sem nenhum pudor, mostrando pressa na recuperação de Téo para que ele volte a ajudar Salete financeiramente.

Nos próximos capítulos, ainda tem a briga entre Helena e Pérola, que trocam acusações. E um dos momentos altos é a volta da mãe de Paulinha, que vai deixar a jovem empolgada, pois ela pensa que a mulher é rica.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.