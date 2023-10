Resumo Mulheres Apaixonadas de segunda-feira, 23 de outubro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 23 de outubro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) tentando se reconciliar com César, seu grande amor, enquanto histórias importantes surgem ao seu redor. O capítulo de segunda-feira é um dos pontos altos da história.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 20/10

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da segunda-feira, 23, de acordo com os capítulos originais, mostra que a situação de Téo ainda é grave após o músico ir parar na UTI. Assim como, Fernanda também vive momentos delicados no hospital e sem apresentar melhora em sua quadro clínico.

César acaba operando Téo mesmo após Laura chantagear o médico dizendo que ele não poderia fazer o procedimento por ser amante de Helena. Os dois trocam acusações e ele devolve ameaçando a médica de demissão depois que Laura ameaça mandar as fotos dele com a ex de Téo para Luciana

Apesar do conflito, a cirurgia é um sucesso e Téo começa a se recuperar. Enquanto isso, Fernanda dá seus últimos suspiros.

Enquanto isso, Lorena descobre que a relação de Expedito e Marina passou a linha profissional. Os dois se beijaram e a dona da escola descobriu após sentir o perfume da fotógrafa na camisa do modelo. Triste com a falta de lealdade do namorado, Lorena manda o rapaz embora, faz suas malas, mas antes oferece um brinde de champanhe pelos bons momentos juntos.

Nos próximos capítulos, Fernanda contará a verdade para Helena. Com dificuldade por causa do seu estado de saúde, a moça revela que é mãe de Lucas e pede para que a professora continue amando o filho. A notícia cai como uma bomba para Helena, que fica desnorteada. Fernanda morre.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.