Novela Gênesis: confira o resumo dos capítulos de 25/01 a 29/01

A novela Gênesis ganhou sua estreia na última terça-feira (19) e já tem agradado muita gente que ama produções bíblicas. Poucos capítulos foram lançados até o momento, mas já tem muita gente querendo saber o que vem por aí. Com curiosidade para descobrir o que vai acontecer nos próximos dias? Confira o resumo da novela Gênesis de 25 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro.

Resumo da novela Gênesis – capítulo 5 – Segunda-feira (25/01)

Naamá, filha de Lamaque, diz que Deus cumpriu a promessa feita. Cam, filho de Noé, é convencido por Tali a ir para a cidade. Noé fica chocado com a conversa que tem com Deus e constrói a arca da forma que foi pedido. Ao mesmo tempo ele tenta alertar a população sobre o dilúvio, mas acaba virando piada. Jafé receberá uma pedrada na cabeça.

Capítulo 6 de Terça-feira (26/01)

No capítulo de terça da novela Gênesis Noé e os filhos terminam a construção da arca. Lúcifer instiga revolta do povo contra Noé. Naamá, ao lado dos filhos e das noras leva pertences para a arca já finalizada. Casais de animais de todas as espécies seguem para a embarcação. Zeno fica surpreso ao ver a mudança do tempo e as nuvens carregadas começam a esconder o sol. Noé e sua família entram na arca, com o enorme barco já fechado, um grande raio corta o céu e a chuva começa a engrossar.

Quarta-feira (27/01) – capítulo 7 – Novela Gênesis

Uma enorme tempestade aflige a Terra. Após 40 dias e 40 noites o mundo está tomado por água. Dois meses se passam e Deus pede para Noé e sua família finalmente deixem a arca, assim como os animais. Um arco-íris surge no céu e Deus fala com Noé, avisando que este é seu sinal de aliança com Noé e toda a humanidade. Deus avisa que os descendentes de Cam se afastaram Dele.

Novela Gênesis – capítulo 8 – Quinta-feira (28/01)

Deus avisará que Ninrode foi um grande caçador e teria potencial para ser um grande líder. Ninrode mostra suas habilidades na caça e é admirado por várias mulheres da cidade. Disfarçado de cidadão comum, Lúcifer inflama o povo a favor de Ninrode. Ninrode fica interessado em Liba, mas Semíramis não gosta, faz um escândalo e manda Liba se afastar do filho. Lúcifer vê Semíramis arrasada e fica satisfeito ao ver Ninrode falando com um macaco neste capítulo da novela Gênesis.

Resumo – Sexta-feira (29/01) – Capítulo 9

Cilá e Assira irão até a casa de Ninrode, mas serão expulsas por Semíramis. Lúcifer conversa com Semíramis e Ninrode fala sobre a ideia de construir uma torre. Semíramis pede a Gomer que reuna o conselho, que concorda ouvir Ninrode. Liba confessa para os pais que gosta de Ninrode.

