Resumo Terra e Paixão de terça-feira, 18 de julho

O resumo de Terra e Paixão de terça-feira, 17, mostra que Aline (Barbara Reis) vai aceitar a ajuda de Caio (Cauã Reymond) para pagar o empréstimo. No entanto, a fofoca chegará em Ramiro (Amaury Lorenzo), que contará para Irene (Glória Pires). A vilã armará um plano para prejudicar o enteado e a viúva.

O que acontece no capítulo de terça-feira de Terra e Paixão?

O capítulo desta terça começa com mais uma desavença entre Aline e Antônio (Tony Ramos). Sem saber que suas terras são ricas em diamantes, a viúva perguntará para o rival porque ele mandou um geólogo investigar sua propriedade e não acreditará quando ele disse que é por conta da água.

A protagonista também vai se dar mal mais uma vez quando Tadeu (Claudio Gabriel) mandar Gladys (Leona Cavalli) demitir a professora.

Sem dinheiro para pagar as dívidas, não restará outra opção para Aline que não seja aceitar a ajuda de Caio. Ramiro levará a notícia para Irene, que pedirá para Enzo (Rafael Gualandi) hackear a conta bancária do enteado. O profissional de TI desvia o dinheiro que o personagem de Cauã Reymond usaria para pagar a parcela do empréstimo da viúva. Ao ver que Caio não depositou o dinheiro, Aline se sentirá enganada pelo amigo.

O resumo de Terra e Paixão de terça-feira também traz uma revelação de Marino (Leandro Lima) para Caio. O delegado dirá que há a possibilidade de Agatha (Bianca Bin) estar viva.

Já no núcleo da pousada, Andrade (Ângelo Antônio) vai agredir Lucinda (Débora Falabella) mais uma vez, mas a gerente da cooperativa vai se defender com um golpe de Krav Magá que aprendeu nas aulas com Odilon (Jonathan Azevedo).

O capítulo também traz uma reviravolta no bar que pertencia a Cândida (Susana Vieira). Sem provas de que Berenice (Thati Lopes) de fato é sobrinha da veterana, Luana (Valéria Barcellos) assume o controle do estabelecimento e contrata a rival como faxineira.

Caio descobre que dinheiro foi desviado, e Aline corre risco de morte

No capítulo de quarta-feira, Caio vai descobrir que o dinheiro que pagaria a dívida de Aline foi desviado para um orfanato. A protagonista também terá mais um conversa com Irene, que vai fazer uma proposta para rival: a professora fica afastada de Caio, enquanto a mulher de Antônio descobre o real interesse do marido em suas terras.

Aline também enfrentará Antônio mais uma vez e acusa o rival de mentiroso ao cobrar do produtor o dinheiro da água. O empresário cede e dá o dinheiro que deve para a protagonista.

O resumo de Terra e Paixão também traz mais uma ameaça de Andrade contra Lucinda, que continua com a série de agressões mesmo após ser levado para a delegacia por Marino.

Ainda nesta semana, Irene vai tramar contra Aline mais uma vez. Mesmo após Antônio prometer que deixaria a viúva em paz, sua esposa arma um plano para tentar matar a mãe de João (Matheus Assis). A megera terá a ideia de diluir os remédios de Petra (Debora Ozório) em uma bebida, para que a protagonista morra de overdose e tudo pareça um acidente.

Irene coloca os remédios em um taça de champanhe e oferece para Aline, que recusa a bebida. Quem nota um pó branco na taça destinada a filha é Jussara (Tatiana Tiburcio).

A notícia de que Aline quase foi envenenada chega em Caio, que questiona a madrasta se ela tentou matar a professora. O primogênito ameaça colocar a madrasta na cadeia e não se casar com Graça (Agatha Moreira) caso algo aconteça com a viúva.

