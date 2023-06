Reta final: Resumo de Chocolate com Pimenta de terça-feira, 27/06

Cena do capítulo de 'Chocolate com Pimenta' de terça - Foto: Reprodução/Rede Globo

O resumo de Chocolate com Pimenta de terça-feira, 27, traz a confissão de Peixoto (Ângelo Paes Leme) sobre a troca dos quadros de Aninha (Mariana Ximenes). Bernardo (Kayky Brito) e Guilherme (Rodrigo Faro) convencem o soldado a dizer a verdade para Danilo (Murilo Benício), e os quatro vão atrás de Crispim (Jorge Fernando), responsável pelo novo retrato.

Resumo de Chocolate com Pimenta mostra confissão de Peixoto

No capítulo de terça-feira de Chocolate com Pimenta, Bernardo e Guilherme vão agir para que Danilo e Aninha não rompam de vez. O rapaz e o advogado vão até Peixoto, que resiste em contar a verdade, até porque terá se tornado delegado no lugar de Terêncio (Ernani Moraes).

Os rapazes dizem que Olga (Priscila Fantin) não vai ficar com ele depois que Danilo ficar solteiro novamente. O novo delegado desconfia da noiva e vai até a costureira da cidade perguntar se a dondoca já mandou fazer o vestido para o casamento dos dois. Ao saber que a filha de Terêncio não encomendou vestido nenhum, o personagem de Ângelo Paes Leme decide contar a verdade para Danilo.

Os quatro vão até o circo de Crispim, e Peixoto faz com que o palhaço confesse que foi Olga e Bárbara (Lilia Cabral) que pediram um novo quadro de Ana Francisca. Danilo dá um soco no pintor e vai em busca de sua amada. No entanto, quando chega no sítio, o balão que leva a protagonista, Miguel (Caco Ciocler) e Tonico (Guilherme Vieira) já estará no ar.

O resumo de Chocolate com Pimenta de terça também traz Márcia (Drica Moraes) contando para Timóteo (Marcello Novaes) que está grávida.

Os capítulos finais do folhetim de Walcyr Carrasco terão apenas 25 minutos de duração nesta última semana. Isso porque a trama vai dividir o horário com "Mulheres de Areia" (1993) entre 26 e 30 de junho. A novela será a substituta da história de Ana Francisca e passa a ocupar toda a faixa a partir da próxima segunda-feira.

Quando Aninha e Danilo ficam juntos na novela?

A reconciliação de Ana Francisca e Danilo acontece no capítulo de quarta-feira, 28. Depois que o balão tiver decolado, Miguel dirá para a amiga que quem irá escolher o destino dela será o vento.

Logo em seguida, os ventos trazem o balão de volta para Ventura, e o trio aterrissa no sítio. Danilo conta que descobriu toda a verdade e pede perdão para Aninha. Os dois se beijam apaixonados e reatam o casamento.

Sem conseguir se casar com Danilo, e com Terêncio falido após perder o emprego de delegado, sobrará para Olga aprender a ser manicure com Cássia (Luiza Curvo) para conseguir tirar seu sustento.

O capítulo de quarta-feira também vai mostrar o casamento de Guilherme e Celina (Samara Felippo), que criam o filho de Graça (Nívea Stelmann) juntos após a morte da vilã. Todos os personagens comparecem à cerimônia, incluindo conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), que fica com Matilde (Hilda Rabello).

O desfecho da trama também mostra o casamento de Olga e Peixoto e os finais felizes de Sofia (Patrícia França) e Sebastian (Tarcísio Filho), Beto (Alexandre Barillari) e Margot (Rosamaria Murtinho), entre outros personagens.

A reprise de Chocolate com Pimenta fica no ar até 30 de junho, sexta-feira. A partir do dia 26, estreia Mulheres de Areia, que divide o horário com a trama de Carrasco até o final da semana. Essa foi a terceira vez que o folhetim foi reprisado na emissora após o enorme sucesso em sua exibição original em 2003.

