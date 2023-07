Reta final: resumo de Vai na Fé de 24 a 29 de julho

Sexta-feira - 28/07 No final da semana, sexta-feira, o resumo de Vai na Fé mostra que Sol ficará indignada com a ameaça que Theo fará sobre a vida de Jenifer. Em seguida, ela contará sobre a ameaça para Ben, que revelará para Jenifer a chantagem de Theo contra a ex-dançarina. Mesmo assim, a moça pedirá emprego para Theo em seu escritório e seguirá com seus planos, conseguindo invadir o computador do vilão. Com medo do que Theo pode fazer com Jenifer vivendo em sua casa, Sol cederá e dirá para o vilão que vai se separar de Ben. Enquanto isso, sairá o clipe do filme estrelado por Wilma e Vera aceitará contar a verdade se Domênico não for preso, o que deixará Lumiar preocupada e a fará revisar o caso ao lado de Ben. Dona Neide vai estragar tudo para Sol e informará que a evangélica não se separou de Ben. No final do capítulo, Jenifer irá com Theo até o galpão e enfim começará o julgamento de Vera.

Sábado - 29/07, Resumo de Vai na Fé

No último episódio da semana de 24 a 29 de julho, o resumo de Vai na Fé terá momentos tensos. Sol será intimidade por Theo e por isso temerá pela vida de Jenifer, que estará investigando o pai e descobrirá uma sala com documentos antigos na empresa do vilão. Por isso, Sol irá terminar com Ben para tentar garantir a segurança da filha. Hugo também ficará preocupado com a jovem.

No julgamento de Vera, Ben encontrará o vídeo que prova a versão de Domênico e o entregará para Lumiar, que brilhará na defesa durante o julgamento. Após a audiência, Lui pedirá para comemorar com Lumiar, mas a loira recusará a proposta.

Antes do final do capítulo de sexta, o resumo de Vai na Fé mostra que Ben tentará conversar com Sol após o término e Neide observará os dois. Enquanto isso, Theo vai liberar Rafa e Jenifer para irem sozinhos ao galpão e confessará para Érika que só está morando com Rafa e Jenifer para perturbar Clara, Sol e Ben.