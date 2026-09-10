Quando começa a 3ª fase de Quem Ama Cuida e novo personagem

Quando começa a 3ª fase de Quem Ama Cuida e novo personagem

A novela Quem Ama Cuida terá uma reviravolta nos próximos capítulos, graças a chegada de um personagem, que até então era considerado morto. A chegada do rapaz misterioso também vai movimentar a vida amorosa de Adriana (Leticia Colin).

Que dia começa a terceira fase de Quem Ama Cuida?

A terceira fase da novela “Quem Ama Cuida” começa no capítulo 100, previsto para segunda-feira, 14 de setembro. A mudança de etapa acontece depois de uma revelação envolvendo Francesca (Nathalia Dill), que aparecerá para Otoniel (Tony Ramos) e contará que Heitor, filho de Arthur Brandão, está vivo.

A partir desse momento, o desaparecimento do herdeiro volta a ganhar espaço na história. A família, que acreditava ter perdido Heitor durante a expedição, terá que lidar com o retorno de um personagem que pode mudar o destino da fortuna dos Brandão.

Embora a revelação sobre Heitor aconteça antes, o personagem fará sua primeira aparição em cena no dia 14 de setembro, interpretado por Renato Góes. Ele surgirá em um local de peregrinação fora do Brasil, com barba e cabelos compridos, roupas simples e uma aparência diferente da que tinha antes do desaparecimento.

A novela não vai explicar imediatamente como Heitor sobreviveu ou o que aconteceu durante os anos em que permaneceu longe da família. O mistério será desenvolvido ao longo dos capítulos seguintes.

E não para por aí. A volta de Heitor terá consequências para a família Brandão. Filho único de Arthur, ele é o principal herdeiro do empresário e seu reaparecimento pode alterar os planos de quem já estava envolvido na disputa pelo patrimônio.

O personagem também deverá entrar no radar da investigação sobre a morte do pai. A presença de Heitor pode trazer novas informações para o caso e modificar as suspeitas que cercam o crime.

Heitor vai se apaixonar por Adriana

A chegada do herdeiro também terá consequências para Adriana. Heitor se aproximará da fisioterapeuta e passará a ajudá-la em sua busca por justiça. A relação entre os dois ficará mais próxima e dará início a um novo conflito amoroso. Heitor se apaixonará por Adriana, que também mantém uma relação com Pedro (Chay Suede).