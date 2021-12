Rogério Samora novelas: relembre trabalhos do ator português

Faleceu nesta quarta-feira (15) o ator Rogério Samora, aos 63 anos de idade, o famoso já estava internado há meses por conta de um infarto. Ele era português e esteve em vários trabalhos em seu país de origem, além de também aparecer nas telinhas do Brasil. Relembre as novelas de Rogério Samora.

O ator Rogério Samora começou a carreira nos anos 1980, quando atuou no filme português, entre Giestas. Dois anos depois ele conquistou um pequeno papel em Vila Faia (1982) e também em Monólogo do Vaqueiro (1982). O currículo do ator foi crescendo e ele continuou acumulando trabalhos em Portugal.

Em 1989, ele apareceu pela primeira vez em uma produção francesa, Le masque, depois disso eles se dividiu entre trabalhos em seus país de origem e alguns na França.

Poucos anos depois, Rogério Samora esteve em uma de suas novelas mais conhecidas pelo público brasileiro, Pedra sobre Pedra, de 1992, estrelado por Adriana Esteves e Lima Duarte. Este foi o único trabalho do ator no Brasil, no entanto, o publico também assistiu o português na novela Nazaré, exibida pela Band por aqui.

O último trabalho de Rogerio Samora em uma novela foi em Amor, Amor, da emissora portuguesa SIC. Neste canal, ele também fez Médico de Família (1998 – 1999), Jornalistas (1999), Ganância (2001), Residêncial Tejo (2000), Fúria de Viver (2002), Rosa Fogo (2011 – 2012), Sol de Inverno (2013 – 2014)’, Mar Salgado (2015), entre outras.

Morte

Ainda não revelado a causa exata da morte do ator de novelas Rogério Samora, mas sabe-se que a saúde do português estava debilidade há algum tempo. Em julho de 2021, o ator se sentiu mal durante as gravações de Amor Amor, sua última novela, e precisou de atendimento médico, foi descoberto que ele sofreu um infarto. Desde então, Rogério permanecia internado.

