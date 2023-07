Rosinha descobre caso de Caetano com Silvia e Shirley?

O público que espera o momento em que Rosinha descobre o caso de Caetano vai se frustrar com a resolução do quadrilátero amoroso. A personagem de Guilhermina Guinle não só nunca tem o conhecimento que o marido é de infiel, como continuará casada com ele no final da novela, enquanto o taxista segue traindo a mulher.

Rosinha descobre traição de Caetano em Mulheres Apaixonadas?

Rosinha não descobre que Caetano (Paulo Coronato) mantém casos com Silvia (Natália do Vale) e Shirley (Renata Pitanga). A secretária da Escola Ribeiro Alves termina a novela ao lado do taxista como se estivesse em um casamento feliz.

Caetano faz sucesso com as mulheres e primeiro engata um caso com Shirley, empregada da casa de Afrânio (Paulo Figueiredo), que por sua vez é o marido de Silvia.

No entanto, Silvia fica entediada no casamento com Afrânio ao mesmo tempo que descobre que Shirley é amante do taxista e passa a observar os encontros amorosos do casal através do olho mágico da porta do apartamento. Até que no capítulo 75 da exibição original da trama, a personagem de Natália do Vale descobre que Caetano é casado, o que se torna uma preocupação para o infiel.

Silvia garante para Caetano que não vai contar nada para Rosinha e vira cúmplice do taxista e sua segunda amante. Com Afrânio viajando constantemente a trabalho, a mulher fica livre para se encontrar às escondidas com o marido da secretária.

A mãe de Marina (Paloma Duarte) quer realizar o fetiche de ser tratada como Shirley e pede para que Caetano transe com ela no quarto da empregada e até usa a mesma roupa da funcionária.

Afrânio pede a separação para Silvia

Com o casamento desgastado e ambos traindo um ao outro, Afrânio e Silvia se separam amigavelmente no capítulo 195 de Mulheres Apaixonadas.

Afrânio pede o divórcio para Silvia, mas garante que não vai deixar faltar nada para a mulher e que estará sempre à disposição. A mulher deixará claro que acha que até demorou para que o casamento chegasse ao fim e que ela já sabe que o marido mantém um caso com a moça da joalheria do hotel. Afrânio avisa que irá passar um tempo morando no estabelecimento, mas logo se mudará para o apartamento que Diogo (Rodrigo Santoro) estava reformando.

Silvia pergunta quando o marido irá sair do casa onde eles moram, pois quer dar uma ajeitada em tudo. Afrânio se muda amigavelmente, sem discussões com a agora ex-mulher.

Veja: Quem é a mãe da Paulinha na novela Mulheres Apaixonadas?

Caetano fica com quem no final de Mulheres Apaixonadas?

Caetano termina a novela casado com Rosinha, que nunca descobre a infidelidade do marido. O taxista também continua namorando Shirley, que não ficará sabendo que seu amado já é casado e que mantém um caso com Silvia.

A mãe de Marina é outra mulher que continua se envolvendo com Caetano sem que ninguém descubra. Silvia faz uma proposta de emprego para o amante e contrata o taxista para ser seu motorista particular, pagando o dobro do salário que ele tira na atual profissão.

O motorista obviamente aceitará a proposta da madame, que também vai subir Shirley de cargo. A dondoca promove a empregada doméstica a governanta da casa.

O final do quadrilátero amoroso foi criticado no final da exibição original da trama, já que o público esperava que Rosinha descobrisse o verdadeiro caráter do marido, o que não aconteceu. Shirley também termina a novela sem saber de nada e sem desconfiar que Caetano já era casado quando os dois se conheceram.

Veja: Luciana e César ficam juntos em Mulheres Apaixonadas?