Quem é o pai de Estrela em Mar de Amor e quando o mistério acaba?

A nova exibição mexicana do SBT mal começou e já tem despertado curiosidade. A paternidade da personagem principal da trama, interpretada por Zuria Veja, é um grande mistério e permanece escondido durante parte da novela, mas como sempre, a verdade vem a tona e a revelação deixa a moça atordoada. Afinal de contas, quem é o pai de Estrela em Mar de Amor?

Guilhermo (Juan Ferrara) é o pai de Estrela na novela Mar de Amor. A jovem cresceu sem descobrir quem era o pai e foi criada pelos padrinhos, após sua mãe perder a sanidade por causa do abuso que sofreu de Guilhermo na juventude. A revelação de quem é o pai de Estrela em Mar de Amor acontece depois que a garota conta alguns detalhes de seu nascimento a Guilhermo. O cunhado de Leon (Manuel Landeta) então pede mais algumas informações sobre a moça e sua mãe e fica com a pulga atrás da orelha.

Depois de ligar os pontos e perceber que pode ser o pai de Estrela em Mar de Amor, o personagem resolve fazer um teste de DNA. Ele resolve então contar tudo para a garota e revela que é o homem que abusou de Cacilda (Erika Buenfil) 20 anos atrás.

“Como eu posso perdoar? Eu vejo minha mãe louca há anos. Abusou dela e ela é louca por sua culpa, por causa daquele momento. Minha mãe era uma menina e você a humilhou e a pegou a força”, dispara Estrela. “Eu não sabia o que estava fazendo”, responde Guilhermo. “Que desculpinha”, reclama Estrela. O homem tenta se explicar e usa a bebida como desculpa, mas a moça continua revoltada após a revelação: “quando eu era criança me perguntava quem era meu pai e agora eu sei que foi o senhor que acabou com a vida da minha mãe”.

“Me perdoa, eu quero reparar o que eu fiz”, pede Guilhermo, mas Estrela nega qualquer tipo de perdão, não aceita a oferta de herança do pai e vai embora.

Que horas passa Mar de Amor e como assistir de graça online?

Mar de Amor é exibida as 17h00 de segunda a sexta-feira, depois do Fofocalizando. A atração assumiu a faixa de horário no dia 13 de dezembro, depois do final de Coração Indomável, e continuará em exibição em 2022.

Para assistir a novela de graça é muito simples e há mais de uma opção. A primeira maneira é a mais fácil, sintonizar no SBT a partir das 17h00 de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. A segunda forma é usar a aba “ao vivo” do SBT Vídeos, plataforma streaming da emissora, durante a exibição na televisão para ver ao vivo pelo celular, computador ou tablet.

Já para aqueles que preferem assistir a qualquer hora do dia ou perderam os primeiros capítulos e querem alcançar a novela, é possível assistir todos os capítulos lançados até agora do folhetim no SBT Vídeos. A opção gratuita, a única obrigatoriedade é a criação de um cadastro.

