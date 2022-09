SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje? Confira onde assistir (18/9)

Confira se o jogo do Flamengo vai passar no SBT hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

É dia de Fla-Flu! O mais antigo clássico do futebol traz Flamengo e Fluminense em disputa acirrada neste domingo, 18 de setembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Tudo o que o torcedor quer saber é se o SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje, para não perder nenhum lance ao vivo.

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

O SBT não vai transmitir o jogo do Flamengo e Fluminense hoje, pela rodada do Brasileirão. A emissora não detém os direitos de transmissão do torneio brasileiro e, por isso, não exibirá o duelo neste domingo.

A emissora de Silvio Santos é responsável por transmitir os jogos da Libertadores e UEFA Champions League, sempre às terças-feiras ao vivo para todo o país. Como a primeira já está na final e a segunda só retorna no dia 4 de outubro, o canal não tem programação a seguir nos próximos dias.

O jogo do Flamengo e Fluminense hoje no Brasileirão vai passar na Rede Globo, exceto para SP, BA, SC e CE. Luis Roberto narra a partida, enquanto Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira comentam na transmissão.

Também é possível assistir através do Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura com o comando de Luis Carlos Jr. ao lado de Pedrinho e Lédio Carmona. Para o torcedor que gosta de assistir online, a plataforma GloboPlay está disponível de graça, já que retransmite todas as emoções do Fla-Flu neste domingo. É só se cadastrar com e-mail e a senha no site do GloboPlay e curtir ao vivo.

Qual é o próximo jogo que vai passar no SBT?

O próximo jogo a ser transmitido no canal do SBT está agendado para 4 de outubro, válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões na fase de grupos.

Pelo grupo C, o Bayern de Munique é o atual líder com 6 pontos, com duas vitórias na primeira fase. Já Barcelona e Inter de Milão aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente, empatados com 3 pontos cada. Na lanterna está o Viktoria Plzen, sem marcar pontos.

O vencedor entre Inter e Barça pode até mesmo assumir a liderança do grupo, mas somente se os bávaros perderem para o Plzen na rodada, o que é pouco provável. São seis rodadas na fase de grupos, onde apenas os dois primeiros se classificam até as oitavas de final.

O terceiro colocado vai para a segunda fase da Liga Europa, onde enfrentará o segundo colocado da fase de grupos no torneio da UEFA, de acordo com o sorteio.

