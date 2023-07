Segredo de que Aline é filha de Antônio vem a tona

A rivalidade entre Aline (Barbara Reis) e Antônio (Tony Ramos) em Terra e Paixão existe desde o primeiro capítulo da atual novela das 21h. A dupla é inimiga por causa da morte do marido da professora, que foi culpa do fazendeiro, mas eles podem estar mais conectados do que imaginam. Aline é filha de Antônio? Novas reviravoltas estão preparadas para a história do folhetim.

Quem é o pai de Aline?

Antônio é o pai de Aline em Terra e Paixão, segundo apuração da coluna de André Romano, do Observatório da TV, neste mês de julho. De acordo com as informações do jornalista, no futuro da trama de Walcyr Carrasco será revelado um segredo do passado de Jussara (Tatiana Tiburcio), mãe de Aline, e então o público descobrirá a verdade.

Será mostrado que Jussara teve um caso com Antônio enquanto trabalhava na casa dos La Selva muitos anos antes. Ela acabou grávida de Aline e deixou a casa da família rica. Quem fará essa grande revelação na trama será Angelina (Inez Viana), que contará a verdade para Caio (Cauã Reymond).

O momento da descoberta sobre quem é o pai de Aline em Terra e Paixão promete gerar grandes emoções na trama e no público, já que os personagens de Tony Ramos e Barbara Reis são verdadeiros inimigos na novela e Antônio cometeu diversas maldades contra a mulher, que por enquanto ele nem sabe que é sua filha.

Se comprovada a paternidade na novela Terra e Paixão, Aline terá direito a parte da herança e sucessão de Antônio La Selva na novela, o que deixará Irene (Gloria Pires) furiosa. A vilã com certeza tentará arranjar uma forma de impedir que a professora coloque as mãos no dinheiro da família.

Além disso, as terras de Aline, que foram dadas pelo pai de Antônio para o pai de Samuel (Italo Martins), marido da protagonista, ganharão ainda mais força para permanecer nas mãos de Aline após a descoberta, já que ela terá direito a elas por sangue. Agora resta esperar para saber se após a descoberta a dupla fará as pazes ou se continuará inimiga porque Antônio não desistirá de adquirir as riquezas da propriedade da personagem de Barbara Reis.

Caio é irmão de Aline?

Se Aline é filha de Antônio em Terra e Paixão, então ela seria irmã de Caio, correto? A questão é que o público irá se surpreender com mais uma reviravolta na novela de Walcyr Carrasco. Também segundo a coluna de André Romano do Observatório da TV, será descoberto no futuro do folhetim que Caio não é filho legítimo de Antônio, mas herdeiro de Gentil, homem que teve um romance com Agatha (Bianca Bin), na juventude.

Desta forma, Caio não terá mais direito a sucessão de Antônio. Sem Daniel (Johnny Massaro) na jogada, que descobriu antes de morrer que era filho de Ademir (Charles Fricks), as únicas possíveis sucessoras do fazendeiro seriam Petra (Debora Ozório), que por enquanto permanece filha dele na trama, e Aline.

Apesar de perder seus direitos como filho com a revelação que não divide DNA com Antônio, a vantagem de Caio nesta situação seria poder ficar com a professora, que é dona de seu coração desde o começo da novela. O problema para que os dois fiquem juntos é Graça (Agatha Moreira), ex-noiva de Danilo que alega esperar um filho do advogado. Caio firmou um compromisso de casar com a moça para cuidar do filho do irmão falecido, sem saber que na verdade a criança é fruto do envolvimento da loira com Marino (Leandro Lima).

