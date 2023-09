Semana do cinema tem ingresso a R$ 12; veja programação

Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro vai ocorrer a terceira edição da Semana do Cinema com sessões a R$ 12 em todo o Brasil. Estarão em cartaz, no período da ação promocional, filmes como A Freira 2, Os Mercenários 4, Nosso Sonho - A História De Claudinho e Buchecha.

Como funciona a semana do cinema?

A ação para levar os brasileiros aos cinemas inclui as redes Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, GNC, Cine Araújo, Moviecom, Arteplex, Cineart, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes, Cine Marquise e Playarte. Os ingressos são vendidos nas bilheterias e também pelos sites, da forma convencional.

São válidos todos os filmes e horários disponíveis, porém, em salas comuns. Ou seja, não é possível comprar ingressos de salas IMAX, VIPs, XD, entre outras, por esse valor. Porém, algumas participantes farão exceções. A UCI Cinemas, por exemplo, permitirá que seus clientes comprem também sessões de 3D, IMAX e XPlus pelo preço baixo. Por isso, é importante confirmar com o cinema que você frequenta na sua região os detalhes.

Esta promoção não é acumulativa com outras, ou seja, quem costuma usar a meia-entrada não pagará a metade dos R$ 12, então estudante e idosos pagarão o mesmo valor que os demais durante esta semana do cinema especial.

Alguns cinemas também terão promoção para os combos de pipoca e refrigerante, mas os valores podem variar com a região. O UCI Cinemas oferecerá combos especiais por R$ 30,00, enquanto o Cinépolis terá promoção de R$ 29,90.

Esta não é a primeira vez que a semana do cinema leva multidões para conferir as obras das telonas. Em setembro 2022 e fevereiro de 2023 também houveram promoções. A diferença é que o ingresso era um pouco mais barato nestas duas edições anteriores, R$ 10 reais.

Quais filmes vão estrear durante a semana do cinema?

Além dos filmes que foram lançados ao longo do mês e ainda estão em cartaz, como A Freira 2, Os Mercenários 4, Nosso Sonho - A História De Claudinho e Buchecha, entre outros, algumas novidades chegarão nesta semana aos cinemas e você poderá assistir pelo valor promocional de R$ 12 reais.

No dia 28 de setembro, quinta-feira, data em começa a semana do cinema, quatro produções chegarão às telonas. A primeira delas é Resistência, estrelado pelo ator John David Washington, de Infiltrado na Klan e Tenet. O longa-metragem se passa em um futuro distópico, em que uma guerra entre os homens e forças de inteligência artificial está prestes a estourar e causar muita destruição. Joshua (John David) encontra a arma secreta dos inimigos, mas não é nada do que ele esperava.

A outra estreia é Jogos Mortais X, o décimo filme da franquia de terror. Nesta produção, a história retorna ao seu início, em uma série de eventos que se passam entre os dois primeiros filmes da franquia e mostra John Kramer (Tobin Bell) em uma viagem em México em um momento de desesperado por conta de sua doença falta. No entanto, ele é enganado e acaba em um golpe.

Quem também chega às telonas é A Filha do Rei do Pântano, com a atriz Daisy Ridley, de Star Wars, Ben Meldelsohn, de Bloodline, e Garrett Hedlund, de Tron - O Legado. A trama segue os passos de uma mulher chamada Helena, que vive momentos de terror depois que descobre que o pai - que a manteve em cativeiro por 12 anos - escapou da cadeia.

A outra estreia do dia 28 de setembro e que você pode conferir na semana do cinema é Ruim pra Cachorro, que traz no elenco Will Forte, de O último Cara da Terra, um impiedoso dono de cachorro. A história conta a trajetória do cãozinho Reggie, que é ingênuo e acaba abandonado pelo dono.