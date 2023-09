Sessão da Tarde da semana: filmes de 25 a 29 de setembro

A programação de filmes da Sessão da Tarde da semana exibe "Homem de Ferro" (2008), um dos maiores clássicos do mundo dos super-heróis. A programação também inclui o longa religioso "Com Deus no Caminho" (2018) e outros títulos para toda a família. Confira a grade completa dos próximos dias.

Segunda-feira, 25 de setembro - "Mulheres ao Ataque" (2014) - Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme "Mulheres Ao Ataque", dirigido por Nick Cassavetes. Lançado em 2014, a história é protagonizada pela estrela de Hollywood Cameron Diaz.

A loira interpreta a protagonista Carly, uma mulher que descobre uma traição de Mark (Nikolaj Coster-Waldau), seu namorado. Mas não é uma infidelidade qualquer - o rapaz é casado com Kate (Leslie Mann), mas fingia ser solteiro quando conheceu a conheceu.

Ambas as mulheres descobrem que estão sendo enganadas e se juntam para armar uma vingança. A situação piora quando surge uma terceira mulher envolvida com o cafajeste, Amber (Kate Upton), que se junta a elas para dar uma lição no infiel.

Título Original: The Other Woman

Elenco: Nikolaj Coster-Waldau, Cameron Diaz, Taylor Kinney, Leslie Mann, Nicki Minaj, Kate Upton

Direção: Nick Cassavetes

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 26 de setembro - "Quatro Vidas De Um Cachorro" (2017)

Para quem gosta de filmes com animais, a programação da Sessão da Tarde da semana exibe "Quatro Vidas de Um Cachorro", um longa dirigido por Lasse Hallström. A trama tem um toque espiritual ao mostrar um cachorro que morre e reencarna diversas vezes na Terra. Apesar de viver grandes aventuras ao lado dos tutores, o animal sonha em reencontrar Ethan, seu primeiro dono, a quem considera seu melhor amigo e o amor de sua existência.

O filme é do mesmo diretor de "Sempre ao Seu Lado" (2009), outro filme com cachorro famoso por emocionar os espectadores ao mostrar a fidelidade dos cães.

Título Original: A Dog's Purpose

Elenco: K.J. Apa; John Ortiz; Dennis Quaid; Britt Robertson;

Direção: Lasse Hallstrom

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 27 de setembro - "Jogada Certa (2010)" - Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a Globo exibe o filme "Jogada Certa", dirigido por Sanaa Hamri. O público acompanha a história de Leslie Wright (Queen Latifah), uma fisioterapeuta que tem dificuldade em manter relacionamentos amorosos, já que os homens sempre a veem apenas como amiga.

A protagonista é uma grande fã de basquete e, para sua surpresa, cativa o astro do esporte Scott McKnight (Common) como um de seus clientes. O atleta é preparado por Leslie para seu retorno às quadras, algo que muitos duvidam que vá acontecer. Enquanto passa pelo tratamento, ele se apaixona pela fisioterapeuta, e ela por ele.

Título Original: Just Wright

Elenco: Queen Latifah, Common, Pam Grier, Paula Patton, Michael Landes, Laz Alonso

Direção: Sanaa Hamri

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Relacionado: Hélio é vilão em Terra e Paixão? Engenheiro pode ser cúmplice de Agatha

Quinta-feira, 28 de setembro - "Com Deus no Caminho" (2018)

A programação da Sessão da Tarde da semana segue na quinta-feira, 28, com a exibição do filme religioso "Com Deus no Caminho" na quinta-feira. O público acompanha a história de Amber Hill (Lindsay Pulsipher), uma mulher que perde o marido durante a guerra do Afeganistão e passa a criar a filha sozinha.

A protagonista passa por dificuldades para tentar retomar sua vida, até que começa a se apaixonar novamente. Amber, uma mulher de muita fé, usa seu relacionamento com Deus para se levantar e sanar seus questionamentos sobre sua existência.

Título Original: God Bless The Broken Road

Elenco: Andrew W. Walker; Arthur Cartwright; Gary Grubbs; Lindsay Pulsipher; Makenzie Moss; Matthew Davis

Direção: Harold Cronk

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Relacionado: Viva confirma substituta de Senhora do Destino a partir de novembro

Sexta-feira, 29 de setembro - "Homem de Ferro" - Sessão da Tarde da semana

A semana termina com a exibição de "Homem de Ferro", um grande sucesso entre os fãs de super-heróis. O longa é protagonizado pelo ator Robert Downey Jr. no papel de Tony Stark, um industrial bilionário que também é um brilhante inventor.

Até que um dia, Tony é sequestrado por terroristas que o obrigam a construir uma arma devastadora. No entanto, em vez disso, o bilionário constrói uma armadura de alta tecnologia que lhe permite fugir de seu cativeiro. O homem então passa a usar essa invenção outras vezes para combater o crime e adota o nome de Homem de Ferro.

Título Original: Iron Man

Elenco: Leslie Bibb, Jeff Bridges, Robert Downey Jr, Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub

Direção: Jon Favreau

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Filmes que vão passar na Globo nesta semana

A Globo também exibe outros filmes na programação ao longo da semana, incluindo "John Wick 3 - Parabellum" (2019) na Tela Quente.

Segunda-feira (25/09)

Tela Quente: John Wick 3 - Parabellum" (2019)

Horário: 23h20, logo após "Todas as Flores"

Sábado (30/09)

Corujão I: "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (2017)

Horário: 03h10, logo após o "Comédia na Madrugada"

Relacionado: Novela Elas por Elas é remake ou inédita?