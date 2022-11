Rei do Gado final: veja como termina a novela da Globo

A novela de Benedito Ruy Barbosa mal começou a exibição de sua segunda fase no Vale a Pena Ver de Novo, mas já tem gente com curiosidade sobre como termina a trama. Descobrir agora como é o Rei do Gado final não faz mal, então separamos os desfechos que marcam os últimos momentos da história dos Mezenga e Berdinazzi.

+Quem canta a abertura de O Rei do Gado? Conheça

Rei do Gado final tem reconciliação entre famílias Mezenga e Berdinazzi

Depois de uma rivalidade que ultrapassou gerações, as famílias Mezenga e Berdinazzi se acertam e passam a viver em harmonia. Isso só acontece nos últimos momentos da trama, quando Bruno e Geremias resolvem colocar as desavenças de lado.

Geremias descobre que Luana é na verdade Marieta Berdinazzi, sua sobrinha perdida, filha do irmão Giácomo. Ele aceita a jovem como membro de sua família e ela tem um filho com Bruno, a quem chamam de Felipe Berdinazzi Mezenga. Por fim, as duas famílias festejam a união do casal e finalmente ficam em paz.

As cenas finais do último capítulo do folhetim de Benedito Ruy Barbosa mostram todos felizes e dançando no casamento de Luana e Bruno.

Rafaela vai embora e Giuseppe é quem fica com herança de Geremias

Rafaela é desmascarada ao longo da novela. A personagem de Gloria Pires chegou na trama dizendo ser Marieta Berdinazzi, mas depois confessou que se chamava Rafaela. No entanto, ela ainda alegava ser uma Berdinazzi, neta de Bruno Berdinazzi. Porém, Geremias descobre em viagem para a Itália que a moça não tem o sangue de sua família.

Na reta final da novela O Rei do Gado, Rafaela deixa a fazenda de Geremias, mas não sai de mãos abanando. Ela recebe terras e cabeças de gado do ricaço e então vai embora de vez da casa do fazendeiro. Ela até telefona mais tarde e conversa com Judite, mas é avisada pela empregada que Geremias não a quer ver nunca mais.

A herança de Geremias vai para as mãos de Giuseppe Berdinazzi, seu sobrinho-neto. Diferente de Rafaela, o rapaz é realmente neto de Bruno Berdinazzi, que se relacionou com Gema quando foi lutar na Segunda Guerra Mundial e acabou falecendo.

Geremias encontra o rapaz enquanto viaja pela Itália para descobrir o passado de Rafaela e traz o jovem para o Brasil. No final da trama, nomeia o sobrinho-neto como seu herdeiro.

+Rafaela é desmascarada em O Rei do Gado; veja como

Geremias fica com Judite

E falando em Geremias, o fazendeiro ganha um final feliz e arranja um amor para si. Ele termina o folhetim ao lado de Judite. (Walderez de Barros). A mulher era criada de Geremias e uma defensora fiel da casa do Berdinazzi. Ela foi a primeira a desconfiar que Rafaela poderia ser uma vigarista.

No final da trama, os dois dão início a um romance e vão parar na cama. Judite era virgem até a grande noite do casal e depois não desgruda mais do amado. A última cena do casal é dançando feliz no casamento de Bruno e Luana.

Marcos não acaba preso por assassinato e tem final feliz

Marcos Mezenga (Fábio Assunção) passa por poucas e boas antes do final de O Rei do Gado e quase vai preso. Ele é julgado pela morte de Ralf (Oscar Magrini), mas acaba se dando bem.

Como foi o jovem quem enterrou Ralf na areia de uma praia, quando o amante de sua mãe estava muito machucado, o homem acabou morrendo quando a maré subiu. Assim, o jovem foi acusado pelo crime.

No entanto, no julgamento, Marcos é considerado inocente de homicídio. Ele é condenado apenas por ocultação de cadáver, o que resulta em uma pena leve, de 1 a 3 anos, e em condicional. Após resolver suas pendencias com a justiça, ele assume o lugar de seu pai nos negócios da família e é feliz ao lado de Liliana (Marina Lima), com quem tem um filho.

Dupla Pirilampo e Saracura chega ao fim

A dupla sertaneja Pirilampo e Saracura se desfaz no final de O Rei do Gado. Aparício (Pirilampo), personagem de Almir Sater, se casa com Lia (Lavínia Vlasak), filha de Bruno Mezenga e começa a trabalhar nas terras do sogro com o gado. Ele desfaz a dupla e Saracura segue sozinho.

Sem Pirilampo ao seu lado, Zé Bento (Saracura), papel de Sérgio Reis, fica triste, mas começa a fazer muito sucesso como músico solo. No final da novela, ele enche os bolsos de dinheiro e esgota shows.

Jacira vira a nova líder dos sem-terra

Outra trama importante em O Rei do Gado é do grupo de sem-terra que é liderado por Regino (Jackson Antunes). No final da trama, o líder consegue um assentamento pacífico, mas é assassinado ao lado de Formiga e outros companheiros.

Jacira (Ana Beatriz Nogueira) sofre muito com a perda do marido, mas se torna o novo rosto da luta dos sem-terra e acaba como nova liderança do movimento.

Leia também

De quem era a fazenda da novela Rei do Gado?