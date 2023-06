Quem está na final da Dança dos Famosos 2023 do Domingão

No ar desde março, a Dança dos Famosos 2023 do Domingão com Huck finalmente chegou em sua reta final. O último programa da disputa entre artistas será no próximo domingo, 2 de julho, e três mulheres conquistaram vaga na cobiçada grande final da competição, que está em sua 20ª edição.

Mulheres na final da Dança dos Famosos

Na semifinal da competição de dança, Rafa Kalimann, Carla Diaz e Priscila Fantin se deram bem e eliminaram o último homem da competição, o ator Bruno Cabrerizo. Na próxima semana, o público vai descobrir quem será a grande campeã.

Carla Diaz começou muito bem o programa. A atriz de 32 anos de idade ficou no grupo C na primeira fase da competição, quarteto que somou a maior pontuação na etapa e tinha também o cantor Belo e os atores Juliana Alves e Douglas Silva. Na fase individual seguinte, a loira não caiu em nenhuma das repescagens e alcançou a reta final da Dança dos Famosos entre as maiores notas.

Rafa Kalimann também ganhou uma trajetória de vitórias na Dança dos Famosos 2023. Na primeira etapa da competição a influenciadora digital de 30 anos esteve no grupo B, que ficou em segundo lugar da pontuação final da fase e tinha Daiane dos Santos, Bruno Garcia e Thiago Oliveira. Depois que a competição passou para o individual, ela se deu bem e chegou a ficar no topo do ranking em algumas semanas da disputa do Domingão. A famosa se classificou em primeiro lugar para a final.

Já Priscila Fantin teve uma trajetória mais difícil e de recuperação na Dança dos Famosos 2023. Ao estar no grupo com a pior colocação na primeira fase, ao lado de Nattan, Guito e Linn da Quebrada, a atriz de 40 anos passou pela primeira repescagem do programa, da qual saiu vitoriosa. Na fase seguinte, individual, ela acabou mais uma vez na repescagem, mas novamente conseguiu se salvar e continuar no jogo. Na reta final da competição, ela se deu bem e conseguiu garantir vaga na cobiçada final.

Classificação geral que definiu as finalistas

1º lugar - Rafa Kalimann - 177,5 pontos

2º lugar - Carla Diaz - 177,3 pontos

3º lugar - Priscila Fantin - 177,2 pontos

4º lugar - Bruno Cabrerizo - 177 pontos (ELIMINADO)

Quem saiu da Dança dos Famosos ao longo da temporada de 2023

A disputa de dança do Domingão começou com 16 duplas e foi perdendo vários participantes ao longo das semanas de competição. Na grande final, vão brigar pelo prêmio apenas três famosos.

Guito: o ator e cantor esteve na primeira repescagem da temporada e não conseguiu se salvar.

Linn da Quebrada: a atriz e cantora também competiu na primeira repescagem da temporada, contra os integrantes de seu grupo, e não conseguiu se manter na competição.

Bruno Garcia: o ator foi eliminado durante a fase individual da competição comandada por Luciano Huck.

Tiago Oliveira: o ator também esteve na repescagem individual e não conseguiu pontuação suficiente para se manter na competição.

Rafael Infante: o ator e humorista também foi eliminado na segunda repescagem da temporada.

Gabi Melim: a cantora saiu do jogo na segunda repescagem da temporada.

Nattan: após se salvar de duas repescagens, o cantor acabou entre as menores notas na fase seguinte da competição e deixou o programa.

Juliana Alves: a atriz deixou a competição no mesmo programa em que Nattan.

Douglas Silva: o ator foi eliminado na semana seguinte, também na fase individual da Dança dos Famosos.

Heloísa Périssé: a atriz deixou a competição no mesmo programa em que Douglas foi eliminado. Os dois tiveram as piores notas da semana.

Daiane dos Santos: quando a competição passou para a reta final e as eliminações passaram a ser apenas uma pessoa por semana, Daiane dos Santos acabou com a pior nota e saiu.

Belo: o cantor saiu do programa da Globo antes da sonhada semifinal da Dança dos Famosos.

Bruno Cabrerizo: o ator foi o último homem da competição e deixou a disputa na semifinal da Dança dos Famosos.

Qual é o prêmio da Dança dos Famosos

A finalista da Dança dos Famosos que for coroada campeã de 2023 levará para casa um carro 0km, mais o cobiçado troféu da competição da dança. Não há prêmio em dinheiro para o vencedor e nem o segundo e terceiro lugar da disputa. No entanto, os participantes não saem de bolso vazio, já que ganham cachê durante a briga pelo título.

A final será no dia 2 de julho, próximo domingo. O Domingão começa às 18h05 e costuma exibir o resultado do Dança dos Famosos apenas no final do programa, terminando por volta das 20h30, horário que cede espaço na programação para o Fantástico.

Esta é 20ª edição da disputa de dança, que já teve como vencedores Karina Bacchi, Juliana Didone, Robson Caetano, Rodrigo Hilbert, Christiane Torloni, Paolla Oliveira, Fernanda Souza, Miguel Roncato, Rodrigo Simas, Carol Castro, Marcello Melo Jr, Viviane Araújo, Felipe Simas, Maria Joana, Léo Jaime, Kaysar Dadou, Lucy Ramos, Paolla Oliveira e Vitória Strada.

Veja como foi a grande final do ano passado e relembre o título da atriz Vitória Strada, que derrotou Ana Furtado e Vitão:

Leia também - Quando começa Fuzuê, a próxima novela das 7