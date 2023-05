Quando sai o último capítulo de Todas as Flores?

O público já conferiu o penúltimo capítulo da novela Todas as Flores e agora só resta o episódio final da trama de João Emanuel Carneiro. A plataforma streaming planejou um intervalo de um dia entre os últimos capítulos, 84 e 85. Assim, os noveleiros poderão se despedir de Zoé (Regina Casé), Vanessa (Letícia Colin), Maíra (Sophie Charlotte) e demais personagens amanhã, quinta-feira, 1 de junho.

Horário e data do último capítulo de Todas as Flores na Globoplay

O último capítulo de Todas as Flores será exibido em live a partir das 18h00 na Globoplay nesta quinta-feira, 1 de junho. Os assinantes que acompanham a novela precisam entrar na plataforma no horário da exibição se optarem por assistir o desfecho da história ao vivo. Após o final da live, o episódio será disponibilizado na íntegra na página oficial da novela e poderá ser conferido a vontade a qualquer momento.

A exibição ao vivo também foi utilizada no penúltimo capítulo da trama, lançado na terça-feira, 30 de maio, assim como na estreia da novela, lá em outubro de 2022. Com a live, o público não consegue adiantar a trama, parar ou voltar cenas, pois é como se a transmissão estivesse na televisão.

Nas cenas finais do penúltimo capítulo, o público viu Vanessa descontrolada tentando matar Zoé, mas a história da vilã não vai parar por aí. Para acabar a curiosidade dos fãs da atração, a vilã vivida por Colin não acabará com a vida da mãe no final de Todas as Flores. Segundo adiantou a colunista Marcia Pereira do Notícias da TV, a vilã vai para a cadeia e confessará para ajudar a livrar Maíra, que é acusada de tráfico de pessoas.

A mocinha vivida por Sophie Charlotte enfim ficará livre e poderá ganhar seu final feliz ao lado de Rafael (Humberto Carrão) e o filho Rivaldinho. Já Vanessa pagará por seus pecados. Após a traição que sofreu de Pablo (Caio Castro) no penúltimo capítulo, a mulher ficará sozinha e virará garota de programa para sobreviver. Já o rapaz vivido por Caio Castro vai viajar e viverá rodeado de luxos e mulheres.

A partir de 4 de setembro, Todas as Flores será lançada na TV aberta, segundo apurou o portal Memória da TV. É previsto que o folhetim abra uma nova faixa de novelas, às 22h, e seja exibida após Terra e Paixão de segunda a sexta-feira. A trama ganhará reedição especial para a televisão e será reduzida para 57 capítulos.

Qual é a próxima novela original da Globoplay?

Agora que Todas as Flores chega ao fim, o público ficará “órfão” de uma novela inédita na Globoplay por algum tempo. A próxima obra produzida pela plataforma streaming só estreará em 2024. Intitulada Guerreiros do Sol, o folhetim ainda não tem mês confirmado, mas sabe-se que as gravações já começaram.

Segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7, Guerreiros do Sol será bem mais curta que Todas as Flores e terá no total apenas 45 capítulos, o que é praticamente metade da obra de João Emanuel Carneiro, que somou 85. Não espera-se que a nova obra original da Globoplay seja dividida em duas partes, como foi com a antecessora.

Guerreiros do Sol é dos autores George Moura e Sergio Goldenberg e traz uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita no sertão brasileiro durante os anos 1920 e 1930. A protagonista será a atriz Isadora Cruz, que esteve há pouco na faixa das 18h com Mar do Sertão. Seu par romântico será o ator Thomás de Aquino, conhecido por produções como Bacurau e Manhãs de Setembro.

