Série 'Fim': quem é quem, episódios e como assistir

A série "Fim", sucesso do Globoplay, tem seu primeiro episódio exibido na "Tela Quente" depois de ter sido aclamada pela crítica e pelo público do streaming. A história, que acompanha a vida e a morte de cinco amigos, já tem todos os capítulos disponíveis na plataforma. Conheça mais sobre o elenco e o enredo.

Quem está no elenco da série Fim e qual o enredo?

Os atores principais da série "Fim" são Fábio Assunção, com 52 anos; Thelmo Fernandes, com 57 anos; David Junior, com 38 anos; Bruno Mazzeo, com 46 anos; e Emilio Dantas, com 41 anos. Esses cinco artistas interpretam os amigos protagonistas da trama, cujas trajetórias o público acompanha nos momentos marcantes de suas vidas.

Quatro deles são casados, formando os nove personagens centrais da história escrita por Fernanda Torres. As mulheres são: Ruth (Marjorie Estiano), Irene (Débora Falabella), Célia (Heloisa Jorge) e Norma (Laila Garin).

A narrativa se passa no final do século XX, em meio à influência da Bossa Nova. Dividida entre 1968 e 2012, ela atravessa as fases da juventude, maturidade e velhice dos personagens, explorando os momentos típicos da finitude da vida humana, como amores, traições, mágoas, alegrias, manias, loucuras e frustrações.

Tudo começa quando Ciro, personagem de Fábio Assunção, morre sozinho em uma cama de hospital. Na juventude, o rapaz foi perdidamente apaixonado por Ruth, com quem se casou, mas a moça também era cobiçada por outros membros do grupo de amigos. Ribeiro, por exemplo, acostumado a se envolver com mulheres mais jovens, passa a viver à sombra do relacionamento do colega.

Também é mostrada a história de Sílvio, um funcionário público hedonista e sem responsabilidades que se casa com Norma, mesmo sem a pretensão de abandonar os vícios e prazeres da juventude.

Enquanto isso, Álvaro se casa com a ambiciosa Irene, que logo se arrepende de ter juntado as escovas de dente com o rapaz. Já Neto e Célia, ao contrário do resto do grupo, seguem uma união tradicional.

Além dos nove atores principais, a série "Fim" também conta com a participação de Marcos Pasquim, Zezé Motta, Ary Fontoura, Othon Bastos, Stepan Nercessian, Valentina Herszage, Samuel Melo, Lara Tremouroux e outros.

Onde foi gravada a série?

Muitos lugares icônicos do Rio de Janeiro são mostrados no seriado, que usou mais de 290 locações, conforme informações divulgadas no Gshow. Em 2022, foram necessárias 14 semanas para gravar os dez episódios.

O folhetim começa explorando o bairro de Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, onde moram os protagonistas. No entanto, conforme revelado por Fernanda Torres em entrevista à Globo, muitas cenas na verdade foram gravadas no Centro. "Copacabana teve que ser recriada no Centro, numa praça em frente ao Capanema, porque a Copacabana real é muito populosa", disse.

Também aparecem em algumas cenas do seriado o cemitério São João Batista, localizado no bairro de Botafogo, o bar Villarino e a pedra do Leme.

Como assistir a série Fim?

Todos os dez episódios de Fim estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário pagar por um dos planos, cujos valores começam em R$ 24,90 por mês. Por enquanto, a Globo exibe apenas o primeiro episódio na TV aberta como uma forma de chamar o público para conferir os demais no streaming.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência;

Passo 3: a próxima etapa é selecionar um dos planos disponíveis para assinatura. Os pacotes mensais começam em R$ 24,90, enquanto o anual custa R$ 238,80 e pode ser pago em até doze vezes no cartão de crédito. O valor será debitado do cartão no mesmo momento;

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. A assinatura também dá direito a todo o catálogo do Globoplay.

