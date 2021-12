Sessão da Tarde da semana: filmes da Globo de 13/12 a 17/12

Os filmes da Sessão da Tarde desta semana vão trazer muito entretenimento para o público. Os longas são de drama, comédia e aventura, e são exibidos de segunda a sexta, às 15h15, e são exibidos após a reprise de “O Cravo e a Rosa”. Anote a programação dos próximos dias – de 13 a 17 de dezembro – na agenda.

Segunda-feira, 13 de dezembro – Filmes da Sessão da Tarde desta semana

A sessão da tarde de segunda-feira traz a o filme “Hotel Transylvania 2”, continuação da animação de 2012. Agora, Mavis, está casada com o humano Jonathan e já é mãe do pequeno Dennis. Perto do menino completar 5 anos de idade, o casal resolve viajar e deixar a criança sob os cuidados do avô Conde Drácula. Na esperança que o neto também seja um vampiro, o conde começa a testar as habilidades da criança.

Título Original: Hotel Transylvania 2

Elenco de dubladores: Alexandre Moreno, Fernanda Barone, Mckeidy Lisita, Arthur Salerno, Mauro Ramos, Marcelo Garcia, Jorge Lucas, Miriam Ficher, Reginaldo Primo, Luiz Carlos Persy, Marco Ribeiro, Guilherme Briggs, Elcio Romar, Mario Monjardim Filho, Mariana Dondi, Sheila Dorfman, Mônica Rossi

Direção: Genndy Tartakovsky

Nacionalidade: Americana

Gênero: Animação e Fantasia

Ano: 2015

Horário: 15h15

Terça-feira, 14 de dezembro – Um Faz De Conta Que Acontece

Na terça, a Rede Globo vai exibir o filme “Skeeter”, estrelado por Adam Sandler. No longa, o personagem gosta de contar histórias para a sobrinha na hora de colocar a menina para dormir, mas certo dia ele percebe que tudo o que ele diz para a garota, começa a virar realidade. Assim, ele então passa a usar esse fenômeno estranho para ter aquela vantagem e conseguir tudo o que sempre quis.

Título Original: Bedtime Stories

Elenco: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Russell Brand, Richard Griffiths, Teresa Palmer

Direção: Adam Shankman

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Ano: 2008

Horário: 15h15

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde de terça:

Quarta-feira, 15 de dezembro – Filmes da Sessão da Tarde desta semana

Baseado em uma história real, o filme da sessão da tarde de quarta-feira traz um acontecimento de 2009, que ocorreu nos Estados Unidos. Em “Sully”, o capitão Chesley ‘Sully’ Sullenberger salvou a vida de 155 passageiros em um pouso de emergência.

Título Original: Sully

Elenco: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn

Direção: Clint Eastwood

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama biográfico

Ano: 2016

Horário: 15h15

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde da semana:

Quinta-feira, 16 de dezembro – Um Natal Muito, Muito Louco

A Sessão da Tarde já está em clima de fim de ano e na quinta a programação vai exibir “Um Natal Muito, Muito Louco”. O longa conta a história da família Kranks, que está habituada a passar o natal reunida. Mas dessa vez, Blair, a filha de Luther e Nora vai ser voluntária no Peru e não estará em casa durante as festas. Para não deixar a esposa ficar desanimada nesta época do ano, ele decide fazer uma viagem com Nora e “pular o natal”. Ao decidirem não enfeitar a casa para a data comemorativa, o que pode impedir o bairro de vencer o tradicional concurso de decoração natalina, eles arranjam problemas com os vizinhos. Além disso, de repente Blair decide que vai para casa no natal.

Título Original: Christmas with the Kranks

Elenco: Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, M. Emmet Walsh, Elizabeth Franz, Erik Per Sullivan

Direção: Joe Roth

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Ano: 2004

Horário: 15h15

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde desta semana:

Sexta-feira, 17 de dezembro – Filmes da Sessão da Tarde desta semana

Para encerrar a programação de filmes da semana, a Globo vai passar o filme nacional “Fala Sério, Mãe”, com Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. O longa é baseado no livro de Thalita Rebouças e mostra a relação de mãe e filha de Maria Lourdes (Larissa Manoela) e Ângela Cristina (Ingrid Guimarães) desde que a garota era um bebê. Agora uma adolescente, as coisas com Maria Lourdes em casa não são tão fáceis como costumavam ser.

Elenco: Ingrid Guimaraes; Marcelo Laham; Larissa Manoela; Cristina Pereira

Direção: Pedro Vasconcelos

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Ano: 2017

Horário: 15h20

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde:

