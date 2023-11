Sessão da Tarde da semana: filmes de 13 a 17 de novembro de 2023

A Sessão da Tarde da semana de 13 a 17 de novembro de 2023 trará filmes de todos os gostos e na segunda-feira já começará com a comédia romântica As Férias Da Minha Vida, além do drama Invictus na terça-feira, a comédia brasileira A Sogra Perfeita na quarta-feira e outras produções que prometem agradar o público. As exibições começarão depois de Mulheres de Areia na TV Globo.

Segunda-feira, 13 de novembro - As Férias Da Minha Vida

A Sessão da Tarde da semana vai ser aberta na segunda-feira, 13, com As Férias Da Minha Vida, comédia romântica estrelada pela atriz e cantora Queen Latifah. O longa metragem dirigido por Wayne Wang é 2006 e um queridinho entre os apaixonados por romance que já foi exibido na emissora outras vezes.

A história de As Férias da Minha Vida segue os passos de uma mulher chamada Georgia Byrd, que certo dia recebe um terrível diagnóstico de uma doença terminal. Com o baque da notícia, ela resolve mudar de vida e aproveitar os momentos que lhe restam. Por isso, ela pega suas economias e parte em uma viagem cara para a Europa. Por lá, ela acaba conhecendo muitos detalhes do mundo e também um homem que mexe com seus sentimentos.

Título original: Last Holiday

Elenco: Queen Latifah, LL Cool J, Timothy Hutton, Giancarlo Esposito, Alicia Witt, Gerard Depardieu

Direção: Wayne Wang

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Terça-feira, 14 de novembro - Invictus na Sessão da Tarde da semana

Invictus é o filme da terça-feira, 14, da Sessão da Tarde, na terça-feira, e relata a história real de Nelson Mandela, Ex-Presidente da África do Sul, e um dos principais nomes políticos do mundo, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1993.

No papel do líder que lutou contra o apartheid e faleceu em dezembro de 2013, aos 95 anos, está o ator Morgan Freeman, um dos maiores artistas de Hollywood. No elenco também aparecem Matt Damon, da saga Bourne, Adjoa Andoh, de Bridgerton, Bonnie Mbuli, de A Cor do Poder, entre outros.

A trama mostra um período da vida de Mandela, em 1995, depois de sair da cadeia e se tornar presidente, quando o presidente uniu forças com capitão da equipe de rúgbi da África do Sul, Francois Pienaar (Matt Damon), até então desacreditada na Copa Mundial de Rúgbi, para ajudar a união da nação.

Título original: Invictus

Elenco: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Scott Eastwood

Direção: Clint Eastwood

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quarta-feira, 15 de novembro | A Sogra Perfeita | Sessão da Tarde da semana

A Sogra Perfeito é o filme de quarta-feira, 15, da Sessão da Tarde da semana e traz a atriz Cacau Protásio, conhecida pelo programa Vai que Cola, no papel de protagonista como a personagem Neide, uma mulher de 45 anos que é dona do salão de beleza mais badalado bairro no subúrbio de São Paulo.

Divorciada e com dois filhos que jpa entraram na faculdade, Neide sente vontade de aproveitar a vida de solteira. Porém, um de seus herdeiros não tem pretensão de sair de casa tão cedo e perder suas mordomias. Por conta disso, ela resolve treinar uma de suas funcionárias para se parecer com a mulher dos sonhos da vida do filho, para ver se ele deixa o ninho para trás. No entanto, ela acaba se envolvendo em uma grande confusão.

Elenco: Evelyn Castro, Cacau Protásio, Luis Navarro, Polliana Aleixo, Rodrigo Sant'Anna

Direção: Cris D'amato

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h25

Quinta-feira, 16 de novembro - Voando Para o Amor

Na quinta-feira, 16, o público da sessão da tarde vai acompanhar a comédia romântica Voando para o Amor nas telinhas, de 2013. A produção é estrelada pela atriz Paula Patton, que é conhecida por várias obras de ação como Missão Impossível - Protocolo Fantasma, Dose Dupla, Deja Vu, além de fantasias como Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos e a comédia Zerando a Vida.

A história do filme quinta segue os passos de Montana Moore (Patton), a única na família que ainda não se casou. Considerada velha para ainda estar solteira, ela tem a ideia de aparecer com um acompanhante em uma cerimônia de casamento que foi convidada, e já noiva, para evitar qualquer comentário sobre ser uma "solteirona". Para isso, ela não vai atrás de contratar ninguém, mas de reencontrar todos os seus ex-namorados em um período de 30 dias para ver se deixou escapar o homem certo.

Título original: Baggage Claim

Elenco: Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs, Jill Scott, Boris Kodjoe, Trey Songz

Direção: David E. Talbert

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h20

Sexta-feira, 17 de novembro - Um Espião Animal na Sessão da Tarde da semana

Na sexta-feira, 17, os telespectadores vão conferir uma animação na sessão da tarde da semana, a produção Um Espião Animal, de 2020. No áudio original em inglês, o protagonista Lance Sterling ganha a voz de Will Smith, já na versão brasileira, a dublagem ficou a cargo do ator Lázaro Ramos. Já a voz do cientista Walter, que vira seu parceiro na história, foi interpretado originalmente por Tom Holland e no Brasil recebeu o dublador Yan Gesteira.

A trama segue o superespião Lance, elegante, sofisticado e considerado um dos melhores do ofício. Ele acaba parceiro do desajustado cientista Walter, que não tem habilidades sociais, mas é muito inteligente e inventa algo incrível e que pode mudar o mundo. A dupla caba unindo forças e precisa confiar um no outro ao percorrer o mundo da espionagem internacional.

Título original: Spies In Disguise

Dubladores: Aline Ghezzi, Lázaro Ramos, Marize Motta, Maurício Berger, Tais Araújo, Yan Gesteira

Direção: Nick Bruno e Troy Quane

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quais filmes vão passar na Globo essa semana

Os telespectadores da TV Globo não vão conferir apenas os filmes da Sessão da Tarde da semana na programação da emissora, pois o canal também vai exibir outras produções que prometem agradar o público. Confira a lista com títulos e horários:

Segunda-feira (12/11)

Cinemaço - 02h35 - Golpe Duplo

Tela Quente - 23h15 - A História De Mahalia Jackson

Quarta-feira (14/11)

Cinema Especial não será exibido e nem futebol, no lugar vai passar Som Brasil Apresenta: Milton Nascimento e Chitãozinho & Xororó.

Sexta - feira (17/10)

Corujão I - 03h20 - A Princesa da Rua

