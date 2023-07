Sessão da Tarde da semana: filmes de 31 de julho a 4 de agosto

A programação da Sessão da Tarde da semana na Globo, de 31 de julho a 4 de agosto, está recheada de filmes para todos os gostos. A lista começa com a emocionante história da cachorrinha Bella do longa "A Caminho de Casa" (2019), além das comédias "Miss Simpatia" (2000) e "Uma Irmã na Minha Vida" (2006).

Segunda-feira, 31 de julho - A Caminho de Casa | Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme "A Caminho de Casa", lançado há quatro anos. O longa-metragem, dirigido por Charles Martin Smith, conta a história Lucas (Jonah Hauer-King), um jovem estudante de Medicina que é apaixonado por animais. Em seu tempo livre, o rapaz trabalha como voluntário em um hospital local.

Em uma missão de resgate, Lucas encontra a cachorrinha Bella e decide levar o animal para casa. Seu novo bichinho de estimação se torna sua grande companhia, além de alegrar os dias da mãe do protagonista. No entanto, para manter a cadelinha, a família é obrigada a se mudar de casa.

Bella se perde dos donos durante a mudança e acaba sendo encontrada pelo Controle de Animais na rua e é levada para um abrigo muito distante de seus donos. A cachorrinha usa toda sua lealdade e coragem para encarar uma longa jornada de volta para casa.

Título Original: A Dog's Way Home

Elenco: Edward Olmos, Bryce Dallas Howard, Alexandra Shipp

Direção: Charles Martin Smith

Nacionalidade: Chinesa

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 1º de julho - Miss Simpatia | Sessão da Tarde da Semana

A programação da Sessão da Tarde da semana de terça-feira segue com a exibição do filme "Miss Simpatia". A comédia estralada por Sandra Bullock é dirigida por Donald Petrie e foi lançada há 23 anos.

O público acompanha a história de Gracie Hart (Sandra Bullock), filha de uma dedicada agente do FBI que morreu em serviço. Sonhando em seguir os passos da matriarca, a protagonista tem um temperamento agressivo que lhe traz problemas na companhia e que faz com que ela tenha apenas um amigo, Eric Matthews (Benjamin Bratt).

O FBI recebe a missão de se infiltrar no concurso Miss Estados Unidos para impedir um grupo terrorista de causar uma tragédia, e Gracie é escolhida para a tarefa. Para ajudá-la na transformação, o FBI contrata o experiente Victor Malling (Michael Caine), um consultor obsessivo que deve transformar a agressiva agente em uma glamourosa candidata a miss.

Título Original: Miss Congeniality

Elenco: Sandra Bullock; Heather Burns; Michael Caine; Melissa De Sousa

Dubladores: Gracie Hart: Sheila Dorfman/ Eric Matthews: Ricardo Schnetzer/ Victor Melling: Marcio Seixas/ Kathy Morningside: Sumara Louise/ Stan Fields: Lauro Fabiano

Direção: Donald Petrie

Nacionalidade: Australiana, americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 2 de julho - Uma Irmã na Minha Vida | Sessão da Tarde da Semana

A semana continua com a exibição de "Uma Irmã na Minha Vida" (2006) na quarta-feira. Dirigido por Steven Robman, o filme traz a tradicional história de uma adolescente, Olivia (Lacey Chabert), que precisa lidar com as provas finais e festas da fraternidade.

Os problemas escolares de Olívia ficam de lado quando a protagonista vive uma grande tragédia familiar ao perder o pai e a madrasta em um acidente de carro. Agora, ela será responsável por cuidar de sua meia-irmã, uma garotinha de apenas sete anos, e ter responsabilidades de gente grande.

Título Original: Hello Sister, Goodbye Life

Elenco: Lacey Chabert, Sammi Hanratty, Wendie Malick, David Ramsey, Adam Kaufman, Amanda Baker

Dubladores: Olivia: Adriana Torres/ Célia: Ana Helena/ Barbara: Andrea Morucci/ Dennis: Eduardo Borgherth/ Joe: Cláudio Galvan

Direção: Steven Robman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 3 de julho - O Bom Filho À Casa Torna

A programação da Sessão da Tarde da semana de quinta-feira exibe a comédia romântica "O Bom Filho À Casa Torna" (2008), dirigido por Malcolm D. Lee.

O longa-metragem acompanha a vida de Roscoe Jenkins (Martin Lawrence), um apresentador de talk show bem-sucedido que há tempos não visita a família. Até que o protagonista decide retornar à cidade natal para participar da comemoração de bodas de seus pais.

O reencontro com a família depois de dez anos longe não será nada fácil para Roscoe, que não será levado a sério por nenhum dos parentes.

Título Original: Welcome Home Roscoe Jenkins

Elenco: Affion Crockett; Erin Cummings; James Earl Jones; Martin Lawrence

Dubladores: Roscoe Jenkins: Nestor Chiesse/ Papa Jenkins: Antônio Moreno/ Mamma Jenkins: Rosa Maria Baroli/ Bianca Kittles: Raquel Marinho/ Lucinda Allen: Angelica Santos/ Xerife Otis Jenkins: Guilherme Lopes/ Reggie Jenkins: Alexandre Marconato / Jovem: Vágner Fagundes

Direção: Malcolm D. Lee

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 4 de julho - Nanny Mcphee e As Lições Mágicas

A semana termina com o filme "Nanny Mcphee e As Lições Mágicas" (2010). O longa-metragem é dirigido por Susanna White.

O filme mostra a luta diária de um mãe que precisa criar os filhos ao mesmo tempo que administra uma fazenda enquanto seu marido está na guerra. Se a situação já estava ruim para a mulher encarar sozinha, tudo piora com a chegada de mais sobrinhos.

Precisando de ajuda, ela contará com a chegada inusitada de Nanny McPhee (Emma Thompson), que ajudará na educação das crianças e nos afazeres domésticos. As magias da babá vão encantar a mãe e as crianças.

Título Original: Nanny McPhee and the Big Bang

Elenco: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Ralph Fiennes

Dubladores: Nanny Mcphee: Miriam Ficher/ Isabelgreen: Fernanda Baronne/ Phil Green: Marco Antônio Costa/ Sra. Docherty: Marly Ribeiro/ Norman Green: Fabrício Vila Verde/ Megsie Green: Bruna Laynes.

Direção: Susanna white

Nacionalidade: Americana, francesa, inglesa

Horário: 15h25, horário de Brasília

Filmes que vão passar na Globo esta semana

Segunda-feira (31/07)

Tela Quente exibe o primeiro episódio de "Xuxa, O Documentário" (2023

Horário: 22h25, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sexta-feira (04/07)

Corujão I exibe o filme "Polícia Federal - A Lei É Para Todos" (2017)

Horário: 03h10, horário de Brasília, após o Comédia na Madrugada

