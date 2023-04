Com Viola Davis, veja o elenco de Jogos Vorazes 2023

Quem é fã da franquia Jogos Vorazes vai poder matar a saudade do universo criado por Suzanne Collins. O último filme estrelado por Jennifer Lawrence foi lançado em 2015 e em breve chega às telonas Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O longa tem previsão de estreia para o dia 15 de novembro de 2023 no Brasil e se passa antes da saga de Katniss Everdeen.

A nova produção da franquia jovem de sucesso é um prelúdio que foca na história de Coriolanus Snow. Vilão que foi interpretado por Donald Sutherland nos filmes anteriores. Nesta trama, ele é jovem e vai acabar envolvido com Lucy Gray, uma das participantes dos Jogos.

No elenco, se destacam Rachel Zegler, que ganhou os holofotes de Hollywood após o remake de Amor, Sublime Amor e que viverá Lucy na história, Viola Davis, que será uma vilã, Tom Blyth, que interpreta Snow, Peter Dinklage, de Game of Thrones, entre outros.

Tom Blyth é um dos protagonistas do novo filme de Jogos Vorazes

O ator inglês Tom Blyth, de 28 anos, vai ser o personagem Coriolanus Snow. Ele não é nenhuma novidade para os fãs da franquia, já que o vilão aparece em todos os filmes anteriores de Jogos Vorazes para atormentar Katniss (Jennifer Lawrence) e Peeta (Josh Hutcherson). Porém, aqui ele ainda não tem o título de presidente de Panem e ainda está na juventude.

Tom Blyth atua há mais de uma década e tem no currículo obras como Robin Hood (2010), os curtas Fluffy (2015) e Wash Club (2016), além das séries A Idade Dourada (2022) e Billy The Kid (2022).

Rachel Zegler é Lucy

Rachel Zegler é uma atriz em ascensão. Além de ter recentemente feito sucesso como protagonista de Amor, Sublime Amor, a estadunidense de 21 anos vai ser a próxima Branca de Neve dos cinemas. Na trama de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes trará a atriz como Lucy Gray. Tributo do distrito 12, o mesmo de Katness Everdeen anos depois, ela entra nos jogos e ganha como seu mentor Coriolanus Snow.

Peter Dinklage

Peter Dinklage, ator de 53 anos eternamente conhecido pelo seu papel de Tyrion Lannister em Game of Thrones, entrou no elencco de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes para viver o personagem Casca Highbottom. Reitor da Academia, ele é creditado como o criador dos jogos.

Viola Davis vive vilã em Jogos Vorazes 2023

A estrela Viola Davia vive a vilã Volumnia Gaul, também chamada de Dr. Gaul na história de Suzanne Collins. Na trama do filme, ela é a comandante da 10ª edição anual dos jogos.

A atriz de 57 anos continua trabalhando ativamente mesmo depois de se tornar EGOT - quando um artista tem Emmy, Grammy, Oscar e Tony na prateleira de prêmios - e nos últimos tempos apareceu Air: A história por trás do logo (2023), Adão Negro (2022), A Mulher Rei (2022), The First Lady (2022) e O Pacificador (2022).

De Euphoria, Hunter Schafer está no elenco do filme

A atriz de 24 anos Hunter Schafer, bastante conhecida pelo seu papel de Jules na série Euphoria, interpretará a personagem Tigris Snow, prima de Coriolanus Snow. Além de cotada para a próxima temporada da série da HBO, a modelo está em mais duas produções que até o momento estão em pós-produção, AND (ainda sem previsão) e Cuckoo (2023).

Veja também - Quando lança o filme da Barbie live-action e o que sabemos até agora

Jason Schwartzman interpreta apresentador

Jason Schwartzman é Lucretius 'Lucky' Flickerman, apresentador dos jogos. O ator de 42 anos é um nome bastante presente em produções das telonas, como A Crônica Francesa (2021), There There (2022), além de também dublar diversas animações, como Digman! (2023), Duncanville (2021 - 2022), Sing 2 (2021), entre outros.

Josh Andres Rivera

O ator Josh Andres Rivera ficou com o papel de Sejanus Plinth no elenco, amigo próximo de Coriolanus Snow e Tigris Snow. O famoso de 27 anos ainda não tem um currículo muito extenso, mas esteve em Cat Person agora em 2023, apareceu em um episódio da série Sugar Baby em 2022 e interpretou o personagem Chino no filme Amor, Sunblime Amor, com Rachel Zegler, em 2021.

Confira - Elenco de Wandinha: quem é quem na série da Netflix

Cooper Dillon será Mizzen

O ator de 15 anos Cooper Dillon viverá o personagem Mizzen

na trama, tributo do distrito 4. O garoto não está há muito tempo nas telinhas, mas apareceu em algumas produções nos últimos anos, como as séries Die Pfefferkörner (2021), Großstadtrevier (2021) e Sarah Kohr (2022).

Athena Strates

A atriz de 26 anos Athena Strates será Persephone Price. A garota será mentora de Mizzen na décima edição dos jogos vorazes. Nos últimos anos, ela apareceu nas séries Ze Network (2022), Die Chefin (2020), Soko Koln (2020) e o filme Inimiga Perfeita (2020).

Veja - Quando estreia Coringa 2, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Luna Kuse

Luna Kuse, de 20 anos, será tributo do distrito 10. A atriz apareceu em Himbeeren mit Senf (2021) e esteve na série Schloss Einstein entre 2016 e 2021. Ela está cotada para a série de TV Meme Girls, que está em pós produção e ainda sem data de lançamento.

Dimitri Abold

Dimitri Abold interpreta Reaper, outro tributo que aparece na história. Ele é do distrito 11. O ator de 28 anos trabalhou na série Love Addicts em 2022 e também deu às caras em Die Chefin (2020) e na série Warrion Nun (2020) da Netflix.

Leia também - Novela Terra e Paixão: quem é quem no elenco?