Sessão da Tarde da semana: filmes de 29 de maio a 2 de junho

A Sessão da Tarde da semana de 29 de maio a 2 de junho de 2023 contará com produções para todos os gostos. A semana será aberta pela comédia romântica A Proposta, com os astros Sandra Bullock e Ryan Reynolds e nos próximos dias o público irá conferir os dramas Milagres Do Paraíso, Marley & Eu, e muito mais. Veja a programação completa da semana e horários de cada dia!

A Proposta abre a Sessão da Tarde da semana – Segunda-feira, 29 de maio

O primeiro filme da Sessão da Tarde da semana é A Proposta, comédia romântica de 2009. Na trama, a atriz Sandra Bullock interpreta a megera Margaret Tate, uma chefe abusiva e dominadora que faz a vida de Andrew Paxton (Ryan Reynolds) insuportável.

Certo dia, um problema surge na vida de Margaret, ela é canadense e está prestes a ser deportada por conta de um problema em seu visto de trabalho. Para se manter nos Estados Unidos, ela tem a ideia de propor casamento a seu assistente Andrew para conseguir um visto de permanência no país. Nem tudo sai como planejado e sentimentos reais começam a surgir.

Título original: The Proposal

Elenco: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen, Denis O’Hare

Direção: Anne Fletcher

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35

Assista ao trailer:

Milagres do Paraíso vai passar na de terça-feira, 30 de maio

De 2016, Milagres do Paraíso é uma adaptação do livro homônimo de Chrisyt Beam e traz uma impressionante história real de fé e superação. A trama mostra a família Beam, que tem sua vida completamente transformada quando a pequena Anna (Kylie Rogers), filha de 10 anos do casal Christy (Jennifer Garner) e Kevin (Martin Henderson), é diagnosticada com uma rara e incurável doença.

A menina doente passa por vários médicos na esperança de encontrar uma solução, mas ninguém consegue resolver o problema. De repente, ela sofre um acidente e se recupera milagrosamente de tudo.

Título original: Miracles From Heaven

Elenco: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Queen Latifah, Eugenio Derbez, John Carroll Lynch

Direção: Patricia Riggen

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Assista ao trailer do filme de terça-feira da sessão da tarde da semana:

Voando Para O Amor é o filme de quarta-feira, 31 de maio

Na quarta-feira, o público irá conferir mais uma comédia romântica na sessão da tarde da semana. Em Voando Para O Amor, filme de quarta-feira, seguimos a história de Montana Moore (Paula Patton), a mulher mais velha de sua família e que nunca se casou.

Na trama desta produção de 2013, Montana está cansada de ir a cerimônias de casamento sozinha, por isso, ela resolve reencontrar em um período de 30 dias todos os seus ex-namorados, esperando que consiga se torna noiva de algum deles.

Título original: Baggage Claim

Elenco: Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs, Jill Scott, Boris Kodjoe, Trey Songz

Direção: David E. Talbert

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35

Marley & Eu – Quinta-feira, 1 de junho

Na quinta-feira, o público irá conferir Marley & Eu, de 2008 , baseado no livro de John Grogan. Com os atores Owen Wilson e Jennifer Aniston como protagonistas, o longa-metragem mostra um cachorro labrador bastante enérgico, companheiro e arteiro chamado Marley. O animal deixa a vida dos recém-casados John e Jeniffer bastante caótica, mas também muito mais feliz.

Título Original: Marley And Me

Elenco: Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin, Nathan Gamble

Direção: David Frankel

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35

Confira:

Velozes E Furiosos 4 é o último filme Sessão da Tarde da semana – Sexta-feira, 2 de junho

O filme Velozes e Furiosos 4, quarto filme da popular franquia de ação, fecha a sessão da tarde da semana. Nesta continuação, depois do tempo que passou infiltrado na gangue de corridas de ruas de Dominic Toretto (Vin Diesel), o agente do FBI Brian O’Conner (Paul Walker) reencontra o ex-colega e outros fantasmas do passado quando precisa se juntar a eles conseguir deter um importador de heroína.

Título Original: Fast & Furious

Elenco: Vin Diesel, Fernanda Baronne, John Ortiz, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Paul Walker

Direção: Justin Lin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35

Assista o trailer do filme:

