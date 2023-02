Sessão da Tarde da semana: programação de filmes de 13 a 17 de janeiro de 2023

Exibição é depois de Chocolate com Pimenta e não contará com substituições essa semana.

Diferentemente da semana passada, que contou com algumas alterações na programação da Globo, a Sessão da Tarde da semana de 13 a 17 de fevereiro será exibida sem substituições. Haverá filmes todos os dias da semana, porém, com uma mudança de horário na quinta-feira por causa do carnaval.

Na segunda, terça, quarta e sexta-feira, a Sessão da Tarde começa às 15h30, depois da novela Chocolate com Pimenta. Já na quinta-feira, o filme só inicia às 16h25, depois do Trio Pipoca Da Ivete, de acordo com a programação da TV Globo.

Segunda-feira, 13 de fevereiro - O Livro do Amor

O filme que abre a Sessão da Tarde da semana é O Livro do Amor. O longa metragem de 2016 traz os atores Jason Sudeikis, da badalada série Ted Lasso, e Maisie Williams, a eterna Arya Stark de Game of Thrones. Além da dupla protagonista, também aparecem Jessica Biel, Mary Steenburgen, Richard Robichaux e Paul Reiser.

A história, um arquiteto não consegue lidar com a dor depois de perder a esposa. Ele acaba fazendo uma amizade inesperada com uma menina excêntrica que já aparece em sua propriedade. Ele decide então ajudá-la a montar a jangada que ela quer ter em mãos para atravessar o Atlântico.

Título Original: The Book Of Love

Direção: Bill Purple

Nacionalidade: Americana

Elenco: Jason Sudeikis, Maisie Williams, Jessica Biel, Mary Steenburgen, Richard Robichaux e Paul Reiser

Ano: 2016

Horário: 15h30

Assista ao trailer do primeiro filme da Sessão da Tarde da semana de 13 a 17 de fevereiro:

Terça-feira, 14 de fevereiro vai passar Os Guardiões na Sessão da Tarde da semana

Os Guardiões é o filme de terça-feira desta semana da Sessão da Tarde. O longa é russo e mistura muita ação com aventura em uma trama que se passa durante a Guerra Fria.

No longa, uma organização secreta chamada "Patriota" escalou um grupo de super-heróis russos com modificações no DNA. O alvo do grupo é proteger seu país de ameaças sobrenaturais e não se expor para manter a segurança de todos.

Título Original: Zashchitniki

Direção: Sarik Andreasyan

Elenco: Alina Lanina, Sanzhar Madiyev, Sebastien Sisak, Anton Pampushnyy

Nacionalidade: Russa

Ano: 2017

Horário: 15h30

Veja o trailer do filme da Sessão da Tarde da semana:

Quarta-feira, 15 de fevereiro tem A Ressurreição De Gavin Stone

Na Sessão da Tarde da semana, na quarta-feira, o público assistirá A Ressurreição De Gavin Stone, dirigido por Dallas Jenkins e lançado em 2017. O longa traz no elenco o ator Brett Dalton, conhecido pela série Agentes da S.H.I.E.L.D., e Neil Flynn, de The Middle: Uma Família Perdida no Meio do Nada.

A Ressurreição De Gavin Stone mistura comédia e drama para contar a história de um ex-astro mirim que acaba sendo forçado a realizar serviço comunitário em uma igreja. Durante seu período por lá, ele finge que é cristão para conquistar o papel de Jesus em uma peça.

Título Original: The Resurrection Of Gavin Stone

Direção: Dallas Jenkins

Elenco: Brett Dalton, Anjelah Johnson, Shawn Michales, Neil Flynn

Nacionalidade: Americana

Ano: 2017

Horário: 15h30

Assista ao trailer:

Quinta-feira, 16 de fevereiro, a Sessão da Tarda da semana tem A Era Do Gelo

Na quinta-feira, dia que a Sessão da Tarde começará mais tarde, às 16h25, a exibição será da amada animação A Era do Gelo. O filme exibido será o primeiro da franquia, longa em que o mamute Manny, o bicho-preguiça Sid e o tigre Diego se conhecem.

Para quem não conhece a história, o trio improvável acaba se juntando por obra do destino e acabam em uma missão para devolver um bebê humano para sua tribo. O que Manny e Sid não sabem é que as intenções de Diego não são nada nobres.

Título Original: Ice Age

Direção: Carlos Saldanha e Chris Wedge

Nacionalidade: Americana

Ano: 2002

Horário: 16h25

Sexta-feira, 17 de fevereiro - Maluca Paixão

O filme que encerra a Sessão da Tarde da semana é Maluca Paixão, estrelado por Sandra Bullock e Bradley Cooper. A comédia romântica traz o cinegrafista Steve sendo praticamente perseguido por uma excêntrica mulher, chamada Mary, que tem certeza que ele é sua alma gêmea. Ela segue pelo país acompanhando os trabalhos do rapaz para mostrar que eles são feitos um para o outro.

Título Original: All about Steve

Direção: Phil Traill

Elenco: Sandra Bullock, Thomas Haden Church, Bradley Cooper, Ken Jeong, Dj Qualls, Keith David

Nacionalidade: Canadense, Francesa e Chinesa

Ano: 2009

Horário: 15h30

Outros filmes que vão passar esta semana na Globo

Segunda-feira (13/2)

Tela Quente: Amor Ao Quadrado - 23h55

Terça-feira (14/2)

Não haverá filmes a noite, apenas mais um episódio da série Onde Está Meu Coração e a exibição do Comédia na Madrugada, que traz os melhores momentos do Vai que Cola.

Quarta-feira (15/2)

Cinema do líder - 23h20

Quinta-feira (16/2)

Não haverá mais filmes além da Sessão da Tarde, apenas o Comédia na Madrugada.

Sexta-feira (17/2)

Não haverá filmes a noite, pois ocorrerá a exibição do Carnaval a partir das 23h10.

