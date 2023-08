Sessão da Tarde da semana: filmes entre 14 e 18 de agosto de 2023

A Sessão da Tarde da semana, de 14 a 18 de agosto, tem filmes de ação, romance, comédia e um título do cinema nacional. Os longas vão ao ar logo após a reprise de Mulheres de Areia na grade vespertina da emissora. A programação começa com o drama "Megan Leavey" (2017), na segunda-feira, mas você pode conferir todos os títulos abaixo.

Segunda-feira, 14 de agosto - Megan Leavey | Sessão da Tarde da semana

A programação inclui o drama "Megan Lebey", dirigido por Gabriela Cowperthwaite. O longa foi lançado em 2017 e protagonizado por Kate Mara.

O filme acompanha a história da agente da marinha americana Megan Leavey, especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Durante uma guerra no Iraque, a mulher desenvolve uma parceria com o cão Rex até que é ferida e precisa se afastar do campo de batalhas. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo.

O plano parece perfeito até que Megan descobre que Rex sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.

Título Original: Megan Leavey

Elenco: Bradley Whitford; Common; Edie Falco; Kate Mara; Ramon Rodriguez; Tom Felton

Direção: Gabriela Cowperthwaite

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h20, horário de Brasília

Terça-feira, 15 de agosto - Os Homens São de Marte..... e É Pra Lá Que Eu Vou (2014)

A semana continua com a exibição da comédia nacional "Os Homens São de Marte..... e É Pra Lá Que Eu Vou", filme que conta com Paulo Gustavo no elenco.

A trama acompanha Fernanda, uma mulher de 39 anos que trabalha organizando casamentos - uma das datas mais importantes do imaginário de qualquer pessoa que adora um romance. Só que ela mesma está solteira e dedica boa parte de seu tempo procurando um amor. Sua profissão também faz com que ela tenha que lidar com os mais diversos tipos de homem.

Título Original: Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou

Elenco: Monica Martelli, Paulo Gustavo, Daniele Valente, Eduardo Moscovis, Marcos Palmeira

Direção: Marcus Baldini/Susana Garcia

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h20, horário de Brasília

Quarta-feira, 16 de de agosto - Jornada da Vida (2018)| Sessão da Tarde da semana

A programação inclui mais um filme de drama na quarta-feira. Será exibido "Jornada da Vida" , dirigido por Philippe Godeau.

A história se passa em um vilarejo no norte do Senegal, onde vive um menino de 13 anos chamado Yao. O jovem tem um grande objetivo de vida: encontrar seu herói Seydou Tall, um famoso ator francês. O destino age a favor do garoto quando o famoso retorna ao país natal, pela primeira vez em anos, o que faz com que o protagonista fuja e atravesse 387 km sozinho até a capital senegalesa.

Yao consegue se encontrar com Tall, que o acompanha de volta para casa depois de se comover com a história da criança. Ao se dirigir ao vilarejo do garoto, o ator acaba indo de encontro às suas raízes.

Título Original: Yao

Elenco: Alibeta: Fatoumata Diawara; Ismaël Charles Amine Saleh; Lionel Louis Basse; Mame Fatou Ndoye; Omar Sy

Dubladores: Adriana Pissardini; Affonso Amajones; João Victor; Mariana Zink; Rodrigo Nanal; Thayna Marçal

Direção: Philippe Godeau

Nacionalidade: Francesa

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 17 de agosto - A Conselheira Amorosa (2012)

A programação da Sessão da Tarde da semana de quinta exibe "A Conselheira Amorosa", dirigido por Mark Griffiths com Eric Mabius e Brooke d'Orsay.

O jovem Harold White tem um sério problema ao não conseguir lidar com o sexo oposto. Para tentar vencer essa barreira, ele contrata Annie Hayes, a garota popular do seu antigo colégio, para lhe dar alguns conselhos amorosos e quem sabe fazer com que o rapaz finalmente tenha um relacionamento.

No entanto, a situação se complica quando o protagonista se apaixona pela própria professora.

Título Original: How to Fall in Love

Elenco: Brooke D'Orsay, Kurt Evans, Gina Holden, Rowen Kahn, Olivia Knowles, Ariel Ladret, Eric Mabius, Kathy Naji, Panou, Jody Thompson

Dubladores: Harold White: Silvio Giraldi | Annie Hayes: Raquel Marinhoi | Claire Russel: Leticia Quintoi | Julie Owens: Marcia Reginai | Taylor: Luiz Laffeyi | Kim: Rosinha

Direção: Mark Griffiths

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 18 de agosto - Thor (2011) | Sessão da Tarde da semana

A semana termina com o filme de super-herói "Thor". Esse é o primeiro filme da franquia de sucesso protagonizada por Chris Hemsworth.

O filme começa quando forças inimigas quebram um acordo de paz no momento em que Thor estava prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai. Para se vingar, ele desobedece as ordens do patriarca e quase dá início a uma nova guerra entre os reinos.

Odin fica enfurecido com a atitude do filho e retira seus poderes e o expulsa para a Terra. Lá, Thor acaba conhecendo a cientista Jane Foster e precisa recuperar seu martelo, enquanto seu irmão, Loki, elabora um plano para assumir o poder. No entanto, os guerreiros do Deus do Trovão tentam impedir que isso aconteça.

Título Original: Thor

Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Anthony Hopkins Kat Dennings, Stellan Skarsgård

Dubladores: Thor:Mauro Horta/ Jane Foster:Flavia Saddy/ Loki:Reginaldo Primo/ Odin:Isaac Bardavid/ Erik Selvig:Luis Carlos Persy/ Darcy Lewis:Luisa Palomanes/ Frigga:Marcia Coutinho

Direção: Kenneth Branagh

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Filmes que vão passar na Globo nesta semana

A Globo também exibe outros filmes na grade noturna da programação. O destaque é a Tela Quente, que vai ao ar às segundas-feiras, logo após "Terra e Paixão".

Segunda-feira (13/07)

Tela Quente exibe o filme Paternidade (2021)

Horário: 22h25, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sábado (19/08)

Corujão I: "Não Devore Meu Coração" (2017)

Horário: 03h05, horário de Brasília, após o Comédia na Madrugada

