Sessão da Tarde da semana: filmes de 4 a 8 de setembro na Globo

Sessão da Tarde da semana de 4 a 8 de setembro de 2023 não será completa, pois haverá jogo no feriado. Na imagem, o filme No Olho do Tornado, exibiçao de terça-feira - Foto: Reprodução/Divulgação

A Sessão da Tarde da semana de 4 a 8 de setembro de 2023 está recheada de quem gosta de musical, drama ou comédia. A segunda-feira é aberta com Yesterday - A Trilha do Sucesso, que promete agradar os apaixonados por The Beatles, e os próximos dias seguem com MIB: Homens de Preto 3, entre outros. Os longas-metragens começarão às 15h25. É bom ficar de olho na agenda de programação da TV Globo, porque não haverá exibição de filmes todos os dias. Confira a lista!

Segunda-feira, 4 de setembro tem Yesterday - A Trilha do Sucesso

A segunda-feira vai começar com a Sessão da Tarde da semana exibindo o filme Yesterday - A Trilha do Sucesso, de 2019. O longa é estrelado porHimesh Patel e Lily James, e dirigido por Danny Boyle, vencedor do Oscar de melhor direção por Quem quer ser um Milionário (2009). Este longa metragem é para os fãs de música, em especial da banda britânica Beatles, criada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr nos anos 60, e traz uma história mirabolante sobre um mundo alternativo.

Na trama de Yesterday, o público segue os passos de Jack Malik, um músico dedicado, mas decadente e cada vez mais longe de fazer qualquer sucesso. Certo dia, ele sofre um acidente e vai parar no hospital. Quando ele acorda, tudo parecia normal, até que ele percebe que o mundo não está igual. Algumas coisas simplesmente pararam de existir, como Coca-Cola, e até mesmo os Beatles! Nisso, Malik vê uma oportunidade, regravar as canções da banda, já que aparentemente ninguém se lembra delas além dele.

Título original: Yesterday

Elenco: Lily James, Kate Mckinnon, Ed Sheeran, Himesh Patel, Alexander Arnold

Direção: Danny Boyle

Nacionalidade: Britânica

Horário: 15h25

Veja o trailer do filme que abre a Sessão da Tarde da semana:

Terça-feira, 5 de setembro - No Olho do Tornado

Na terça-feira, a Sessão da Tarde será dia de tensão. A exibição será do longa No Olho do Tornado, de 2014, que mostram persongens que terão que enfrentar a fúria dos um dos maiores tornados já vistos pela natureza. Tudo começa quando um grupo de cientistas contrata a meteorologista Allison Stone (Sarah Wayne Callies) para um novo projeto. Neste contexto, quem também acabará frente a frente com o tornado serão dois adolescentes, Donnie (Max Deacon) e Kaitlyn (Alycia Debnam-Carey), que ficarão soterrados em uma antiga fábrica.

O elenco traz nomes de grande destaque, como Sarah Wayne Callies, de The Walking Dead e Prison Break, que vive a meteoriologista Allison. Matt Walsh, que é Pete, o líder do grupo de cientista caçadores de tempestades, Nathan Kress de ICarly que vive Trey, irmão de Donnie, e Richard Armitage, de O Hobbit, que interpreta o pai dos garotos.

Título original: Into The Storm

Elenco: Richard Armitage, Wayne Sarah Callies, Max Deacon, Alycia Debnam-Carey, Nathan Kress, Matt Walsh

Direção: Steven Quale

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Assista ao trailer do filme No Olho do Tornado na Sessão da Tarde da semana:

Quarta-feira, 6 de setembro - Sessão da Tarde da semana vai passar A Ressurreição de Gavin Stone

A Ressurreição de Gavin Stone é o filme de quarta-feira da Sessão da Tarde da semana. O longa de 2017 é dirigido por Dallas Jenkins, criador da popular série The Chosen, sucesso na Netflix nos últimos tempos e prevista para estrear ainda este ano no SBT. Quem estrela a produção é o ator Brett Dalton, que vive o Gavin Stone do título, ator que se destacou nas telinhas pelo trabalho na série Agentes da S.H.I.E.L.D entre 2013 e 2017.

A história é centrada em Gavin, um ex-astro mirim que se tornou um artista adulto problemático e acaba forçado a fazer serviço comunitário em uma igreja. Incialmente seu trabalho é limpar o local e fazer outras pequenas tarefas, mas ao ver que a instituição fará uma peça especial, ele faz o teste para conquistar o papel de Jesus Cristo.

Título original: The Resurrection Of Gavin Stone

Elenco: Brett Dalton, Anjelah Johnson, Shawn Michales, Neil Flynn

Direção: Dallas Jenkins

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quinta-feira, 07 de setembro - Não tem Sessão da Tarde

Na quinta-feira, a TV Globo não vai exibir a Sessão da Tarde por conta da primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, entre Corinthians e Ferroviária, que passará nas telinhas a partir das 16h15. O time campeão só será definido na segunda partida, no próximo domingo, 10 de setembro.

Devido a transmissão do jogo, outra atração vespertina da TV Globo também será afetada, a novela Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama de Manoel Carlos começará bem mais cedo que o habitual, às 15h25, antes da partida de futebol. Já a novela Mulheres de Areia continuará normal, das 14h45 até 15h25, assim como a novela Amor Perfeito, que vem depois do jogo, às 18h25, sua faixa de horário de sempre.

Sexta-feira, 8 de setembro - Sessão da Tarde da semana termina com MIB - Homens De Preto 3

A sexta-feira vai contar com o filme MIB - Homens De Preto 3 na Sessão da Tarde, produção de 2012 estrelada pelos atores Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin. Neste terceiro capítulo da popular franquia de ficção científica e comédia, o Agente J, vivido por Will Smith, embarca em uma difícil e perigosa missão para salvar seu parceiro, o Agente K (Tommy Lee Jones/Josh Brolin).

Assim, J volta aos anos 60, quando a Agência MIB ainda estava dando seus primeiros passos, para impedir que um alienígena que vive disfarçado entre a população humana mate K antes que seja tarde demais e ele não consiga mais reverter a tragédia.

Título Original: Men in Black 3

Elenco: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg, Bill Hader

Direção: Barry Sonnenfeld

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Assista ao trailer do filme de sexta da Sessão da Tarde da semana:

Filmes que também vão passar na Globo durante a semana

A TV Globo não exibe apenas os filmes da Sessão da Tarde e outros longas ganham as telinhas durante a semana. Nos próximos dias, haverão alguns exibições, mas serão poucas, devido a mudanças na programação do canal, que em breve começa a transmitir a novela Todas as Flores e na quarta-feira também terá um especial da cantora da Sandy.

Segunda-feira (04/09)

Cinemaço - 02h15 - Sniper Americano

Tela Quente não será exibida por conta da estreia da novela Todas as Flores

Quarta-feira (06/09)

Não haverá Cinema Especial por conta do especial Som Brasil: Sandy 40 anos

Sexta - feira (08/09)

Corujão I - 03h30: Aos Teus Olhos

