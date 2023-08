Sessão da Tarde da semana: filmes de 7 a 11 de agosto de 2023

A Sessão da Tarde da semana, de 7 a 11 de agosto de 2023, traz filmes de animação, romance, ficção científica, comédia e aventura! A programação começa com Madagascar e depois segue com Um Lugar Especial e muito mais! As exibições começam às 15h25, de Brasília, logo após a novela Mulheres de Areia.

Segunda-feira, 7 de agosto - Madagascar 3: Os Procurados na Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana vai ser aberta pela animação Madagascar 3: Os Procurados, terceiro e último filme da franquia que mostra animais que escaparam de um zoológico de Nova York e foram parar na selva de verdade. Nesta produção de 2012, o leão Alex, a zebra Marty, a girafa Melman, a hipopótamo Gloria, o lêmure Julien e os pinguins acabam deixando a África e vão parar na Europa, aterrissando em Mônaco.

O problema é que ao chegarem em seu novo destino, eles começam a ser perseguidos por uma agente de controle animal totalmente obcecada que não vai descansar até localizá-los e prendê-los. Durante esta confusão, eles encontram uma trupe de animais que está em viagem com um circo ininerante. Sob um disfarce de também serem animais de circo, eles começam a trabalhar com a equipe para conseguir uma carona até Nova York, sua antiga casa.

Título original: Madagascar 3: Europe's Most Wanted

Dubladores: Alexandre Moreno, Felipe Grinnan, Heloisa Perissé, Ricardo Juarez, Guilherme Briggs, Ricardo Schnetzer, Marcos Frota

Direção: Eric Darnell, Tom Mcgrath, Conrad Vernon

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Confira - Filmes infantis: 35 clássicos que toda criança precisa ver

Terça-feira, 8 de agosto - Algum Lugar Especial

Na terça-feira, o público assistirá na sessão da tarde da semana o filme Algum Lugar Especial, estrelado pelo ator inglês James Norton, conhecido por obras como Adoráveis Mulheres, Vozes e Vultos e War and Peace. A trama segue os passos de John, um limpador de janelas que dedicou sua vida a criar o filho sozinho, já que a mãe da criança os abandonou depois de dar a luz.

No entanto, o que já era difícil fica ainda pior quando John descobre que só tem alguns meses de vida pela frente. Enquanto ele começa sua reta final, o limpador de vidros se preocupa com o que acontecerá com seu filho e por isso da início a uma jornada para encontrar a família perfeita que assumirá a criança após sua morte.

Título original: Nowhere Special

Elenco: Carol Moore, Daniel Lamont, James Norton, Valene Kane

Direção: Uberto Pasolini

Nacionalidade: Inglesa

Horário: 15h25

Veja o trailer do filme de terça-feira:

Quarta-feira, 9 de agosto - Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso

Depois do drama de terça-feira, na quarta-feira o público da sessão da tarde assistirá a um filme bem mais leve, a comédia Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso, com o astro de The Office, Steve Carell, e que tem também no elenco a atriz Jennifer Garner, Ed Oxenbould e além do ator e cantor Dylan Minnete, de 13 Reasons Why.

Na história deste longa-metragem, Alexander Cooper (Oxenbould) é um garotinho de 11 anos muito azarado. Tudo dá errado para ele, mas nem todos em sua família acreditam em sua má sorte. Prestes a completar 12 anos, ele tenta conversar os pais e os irmãos que há dias que simplesmente tudo dá errado e acaba desejando que todos da família Cooper possam ter um dia tão ruim como o dele. O desejo de Alexander acaba sendo realizado e a azar atrapalha todos em sua volta.

Título original: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

Elenco: Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Dylan Minnete, Kerris Dorsey, Bella Thorne

Direção: Miguel Arteta

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Veja o trailer:

Quinta-feira, 10 de agosto tem Ela Dança, Eu Danço 3 na Sessão da Tarde da semana

Na quinta-feira, as coisas vão esquentar na Sessão da Tarde da semana e será exibido um filme de romance com muito movimento, o longa Ela Dança, Eu Danço 3. Dirigido por Jon M. Chu, responsável pelo musical Em um Bairro de Nova York e o futuro Wicked, além de obras como Podres de Rico e Truque de Mestre 2, a trama mostra um grupo de dançarinos de rua de Nova York.

Na história do filme, o time de dançarinos cheio de talentos acaba esbarrando na melhor equipe de Hip-Hop do mundo em uma competição que promete balançar as estruturas da cidade. As coreografias e artimanhas que cada equipe planeja para vencer acaba transformando suas vidas para sempre.

Título Original: Step Up 3d

Elenco: Alyson Stoner, Keith Stallworth, Rick Malambri, Adam Sevani, Sharni Vinson

Direção: Jon M. Chu

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Confira também - Caio fica com Aline ou Graça em Terra e Paixão?

Sexta-feira, 11 de agosto - Milagre Na Cela 7 fecha Sessão da Tarde da semana

Milagre Na Cela 7, filme que fez barulho entre o público quando chegou aos streamings brasileiros e já foi exibido na TV Globo antes, é a atração que vai fechar a Sessão da Tarde da semana na sexta-feira. O longa-metragem de 2019 é da Turquia e traz uma história emocionante sobre um pai com deficiência mental e sua filha, que vivem em uma vila na costa turca durante os anos 80.

Na trama, pai da pequena Ova, Memo é um pastor de ovelhas que leva uma vida tranquila. No entanto, sua vida muda totalmente e vira um inferno quando ele é acusado injustamente pela morte da filha de um comandante. Condenado, ele vai parar na cela 7 durante seu tempo na prisão e tenta provar sua inocência.

Título Original: Miracle In Cell No. 7

Elenco: Aras Bulut Iynemli, Deniz Baysal, Nisa Sofiya Aksongur

Direção: Mehmet Ada Oztekin

Nacionalidade: Turca

Horário: 15h25

Filmes que também vão passar na Globo durante a semana

Segunda-feira (07/08)

Tela Quente não será exibida por causa do Criança Esperança 2023

Sexta - feira (28/07)

Corujão I - 03h05: Golpe De Risco

Leia também - Quando termina A Sucessora no Viva?