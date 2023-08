Sessão da Tarde da semana: filmes de 21 a 25 de agosto

A Sessão da Tarde da semana dos dias 21 a 25 de agosto vai trazer opções para todos os gostos a partir das 15h25, depois de Mulheres de Areia, de acordo com a programação oficial da TV Globo. A semana começa com "Um Santo Vizinho" e também apresenta o brasileiro "Se eu Fosse Você 2". Todos os longas-metragens começarão. Confira a lista completa!

Segunda-feira, 21 de agosto - Um Santo Vizinho abre Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde começa com o filme Um Santo Vizinho na segunda-feira, uma comédia que também mistura drama sobre a amizade de um idoso e seu vizinho adolescente. A obra conta com um elenco cheio de estrelas, como o comediante Bill Murray, que vive o protagonista Vicent, a atriz Melissa McCarthy, da série Mike & Molly, Jaeden Martell, de IT: A Coisa, e Naomi Watts, de O Impossível e Cidade dos Sonhos.

Na história, o público confere a chegada de Maggie (McCarthy), uma mulher que acabou de se divorciar e tem um filho de 12 anos, a um novo bairro para morar com o garoto. Ela acaba vizinha de Vincent De Van Nuys, um homem meio ranzinza, com vícios e falido. O que não era esperado é que Vincent se tornasse amigo de Oliver, o filho de Maggie, o que causa hesitação para ela no começo. Porém, com a vida difícil de enfermeira, mãe solo e os plantões médicos, ela permite que o garoto fique com Vicent, o que muda a vida dos dois.

Título Original: St. Vincent

Elenco: Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Jaeden Martell, Chris O'Dowd, Terrence Howard

Direção: Theodore Melfi

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Assista ao trailer do filme que começa a sessão da tarde da semana:

Terça-feira, 22 de agosto - Rosa Amarela

Na terça-feira, a Sessão da Tarde da semana vai exibir o filme Rosa Amarela, que traz a atriz Eva Noblezada como personagem principal, estrela conhecida entre os fãs da Broadway por conta do musical Hadestown, sucesso que reconta a tragédia grega de Orfeu e Euridice. Neste longa metragem que o público vai conferir na TV Globo, Eva também solta a voz e interpreta uma jovem filipina de 17 anos que sonha em encontrar seu espaço na música country.

A trama mostra Rose (Eva), que mora em uma pequena cidade do Texas, que decide tentar a sorte para conseguir seu lugar. Porém, ela é pega pela imigração e precisa enfrentar uma nova realidade que deixa sua vida de cabeça para baixo. Ao conseguir escapar do destino de ser deportada, ela procura por um novo lar enquanto passa por uma jornada de autodescoberta.

Título Original: Yellow Rose

Elenco: Lea Salonga, Arlene Cavazos, Eva Noblezada, Dale Watson, Leslie Lewis Sword

Direção: Diane Paragas

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 23 de agosto - Doce Lar na Sessão da Tarde da semana

Quem gosta de comédia romântica vai poder conferir o filme Doce Lar na quarta-feira. A produção tem a atriz Reese Witherspoon, de Legalmente Loira, no papel principal de Melanie Carmichael, uma estilista que está noiva de um homem muito cobiçado, o filha da prefeita de Nova York, Andrew (Patrick Dempsey). Certo dia, Andrew pede a amada em casamento e tudo parece perfeito, mas o problema é que Melanie não contou que tem um marido que abandonou no Alabama antes de fugir para Nova York, Jake (Josh Lucas).

Com o intuito de esconder seu passado de Andrew, Melanie viaja até o Alabama para tentar conseguir a assinatura de Jake nos papéis do divórcio o mais rápido possível, antes que seu casamento com Andrew finalmente chegue. No entanto, confrontar Jake e seu passado não será nada fácil.

Título Original: Sweet Home Alabama

Elenco: Reese Whiterspoon, Patrick Dempsey, Josh Lucas, Candice Bergen, Mary Kay Place, Fred Ward

Direção: Andy Tennant

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 24 de agosto - McFarland Dos EUA

McFarland Dos EUA é o filme de quinta-feira da Sessão da Tarde da semana e traz o ator Kevin Costner, de O Guarda-Costas e Waterworld - O Segredo das Águas, na pele do personagem Jim White, um treinador de futebol que depois de perder o emprego se muda para uma pequena cidade chamada MacFarland.

Sua história ganha uma guinada em nova direção depois que ele aceita trabalhar em uma escola da cidade e parte para a missão de trabalhar com jovens talentosos da modalidade do atletismo e busca transformá-los em verdadeiros campeões. Apesar dos obstáculos, ele consegue mudar a vida de todos e leva os estudantes a um novo patamar no mundo dos esportes.

Título Original: Welcome Home Roscoe Jenkins

Elenco: Affion Crockett; Erin Cummings; James Earl Jones; Martin Lawrence

Dubladores: Roscoe Jenkins: Nestor Chiesse/ Papa Jenkins: Antônio Moreno/ Mamma Jenkins: Rosa Maria Baroli/ Bianca Kittles: Raquel Marinho/ Lucinda Allen: Angelica Santos/ Xerife Otis Jenkins: Guilherme Lopes/ Reggie Jenkins: Alexandre Marconato / Jovem: Vágner Fagundes

Direção: Malcolm D. Lee

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 25 de agosto - Se eu Fosse Você 2 fecha Sessão da Tarde da semana

O filme que vai passar na sessão da tarde na sexta-feira é Se Eu Fosse Você 2, comédia brasileira com os atores Tony Ramos e Gloria Pires, que vivem um casal na história, parceria que já existiu em outras obras das telinhas, como em Belíssima (2005) e Paraíso Tropical (2007), além da atual novela das 9, Terra e Paixão, em que interpretam os vilões Irene e Antônio.

Neste segundo longa sobre o casal Cláudio e Helena, eles estão prestes a se divorciar. Eles trocaram de corpo uma vez e a vida entrou nos eixos, mas novos problemas trouxeram um ultimato ao relacionamento, que está desmoronando. Porém, perto de se separarem de vez, eles acabam trocando de corpos mais uma vez e precisam novamente viver a vida um do outro. Embora tenham certa experiência na área, a tarefa não é nada fácil.

Elenco: Glória Pires, Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Isabelle Drummond, Maria Luísa Mendonça, Maria Gladys

Direção: Daniel Filho

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h25, horário de Brasília

Tela Quente da Semana vai exibir série

Além dos filmes da Sessão da Tarde da semana, o público também confere exibições na Tela Quente às segundas-feiras. Porém, esta semana será diferente e a TV Globo vai passar a série As Aventuras de José e Durval, inspirada na vida e músicas da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó. O canal vai passar o primeiro episódio da atração a partir das 23h00, após a série Rensga Hits.

A estreia de As Aventuras de José e Durval na Globoplay foi no dia 18 de agosto, com três episódios. A produção contará com mais cinco episódios, que serão disponibilizados semanalmente na plataforma até o dia 22 de setembro. O conteúdo é liberado para assinantes de algum pacote, que variam de R$ 14,90 a R$ 89,90.

O protagonismo da história é dos irmãos, Felipe Simas, 30 anos, que vive Durval (Xororó), e Rodrigo Simas, 31 anos, que interpreta José (Chitãozinho). A trama conta a trajetória da dupla desde a infância, quando descobriram o talento para os palcos e segue a ascensão na carreira, em paralelo com a vida pessoal.

Assista ao trailer:

