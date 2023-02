Sessão da Tarde da semana: lista de filmes até 3 de março de 2023

À Procura da Felicidade, com Will Smith, será exibido na Sessão da Tarde - Foto: Reprodução/Columbia Pictures

A Sessão da Tarde vai ao ar logo após a edição especial de Chocolate com Pimenta, no horário vespertino da Globo. Nesta semana, a emissora exibe o clássico À Procura da Felicidade (2006), entre outros filmes para toda a família. Veja a programação completa.

Segunda-feira, 27 de fevereiro - Um Reencontro Inesquecível (2018) será exibido na Sessão da Tarde

A semana começa com a exibição do filme Um Reencontro Inesquecível, lançado em 2018. A trama acompanha a história de Christopher Robin, um homem focado no trabalho e sem tempo para a família. Até que um dia, seu antigo amigo Ursinho Pooh ressurge pedindo ajuda para reencontrar Tigrão e sua turma. O protagonista deixa as obrigações de lado e embarca nessa aventura de volta para seu passado.

Título Original: Christopher Robin

Elenco: Jim Cummings, Ewan Mcgregor, Roger Ashton-Griffiths, Mark Gatiss, Hayley Atwell, Bronte Carmichael

Dubladores: Claudio Galvan, Evie Saide, Fernandinha Vandelli, Marco Antonio Abreu, Marcus Jardym, Mauro Ramos

Direção: Marc Forster

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35, horário de Brasília

Terça-feira, 28 de fevereiro - Um Amor de Tesouro (2008)

Na terça, é a vez de Um Amor de Tesouro. Benjamin Finnegan, um caçador de tesouros, tem uma obsessão em sua vida: encontrar uma navio que naufragou em 1715 que, segundo a lenda, carregava uma grande fortuna. O protagonista coloca a missão na frente de tudo, inclusive de sua família, o que causa o fim de seu casamento com Tess. Ao longo da trama, ele convence o bilionário Nigel e sua filha, Gemma, a ajudá-lo na missão.

Título Original: Fool's Gold

Elenco: Matthew Mcconaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena

Direção: Andy Tennant

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35, horário de Brasília

Quarta-feira, 1º de março - Pulando A Vassoura (2011) será exibido na Sessão da Tarde

Em Pulando a Vassoura, Jason, um homem simples, e Taylor, de uma família abastada, se apaixonam. Apesar da resistência das mães de cada um, os protagonistas decidem se casar. A cerimônia reúne ambas as famílias, o que rende muita confusão.

Título Original: Jumping The Broom

Elenco: Laz Alonso, Angela Bassett, Paula Patton, Tasha Smith

Dubladores: Sra. Watson: Adriana Pissardini/ Sabrina Watson: Raquel Marinho/ Jason Taylor: Alexandre Marconato/ Sra. Taylor: Rosa Maria Baroli

Direção: Salim Akil

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 2 de março - À Procura da Felicidade (2006)

Um dos filmes mais famosos dos anos 2000, À Procura da Felicidade retorna para mais uma exibição na Sessão da Tarde desta semana. O longa se passa na cidade de São Francisco, nos anos 80, e acompanha a história de Chris, um vendedor que é abandonado pela esposa e precisa cuidar sozinho do filho. Sem emprego e afundado em dívidas, ele e o filho precisam encontrar maneiras de sobreviver. O longa-metragem é inspirado em uma história real.

Título Original: The Pursuit Of Happyness

Elenco: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian Howe, James Karen, Dan Castellaneta

Direção: Gabriele Muccino

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 3 de março - Gigantes de Aço (2011) será exibido na Sessão da Tarde

A Sessão da Tarde da semana termina com a exibição de Gigantes de Aço. No futuro, os lutadores de box são substituídos por robôs de alta tecnologia no ringue. Charlie, um ex-lutador frustrado, e seu filho se unem para combater um forte competidor.

Título Original: Real Steel

Elenco: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Kevin Durand, Evangeline Lilly, Hope Davis, Anthony Mackie

Direção: Shawn Levy

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Tela Quente exibe Guerra da Tapioca (2017)

Tem mais filme nesta semana! Além da Sessão da Tarde, a Tela Quente exibe Guerra da Tapioca, logo após o BBB 23. A trama acompanha Solange, uma mulher que fica desolada quando o noivo decide não se casar mais com ela. Para seguir a vida e tirar seu sustento, ela decide abrir uma barraca de tapioca, que compete com a de Manuel, com quem cria uma grande rixa.

Título Original: A Guerra Da Tapioca

Elenco: Galba Nogueira, Samya De Lavor, Ana Luiza Rios, David Santos

Direção: Luciana Vieira, Wislan Esmeraldo

Horário: 23h55, horário de Brasília

