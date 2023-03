Sessão da tarde da semana: lista de filmes de 13 a 17 de março de 2023

Filmes vão ao ar de segunda a sexta na Globo após a novela Chocolate com Pimenta.

A Sessão da Tarde da semana de 13 a 17 de março de 2023 está recheada de novidades nas telinhas da TV Globo! A segunda-feira é marcada por um filme francês sobre um mágico de rua indiano, a semana continua e traz uma obra brasileira na quarta-feira e a sexta-feira fecha com uma produção com o astro Denzel Washington. As exibições serão às 15h40, depois da novela Chocolate com Pimenta. Veja a programação completa!

LEIA | Quem ganhou o Oscar 2023

A Extraordinária Jornada De Fakir | Sessão da Tarde da semana, 13 de março

O filme que inicia a lista a Sessão da Tarde desta semana é A Extraordinária Jornada De Fakir, produção francesa de 2018 dirigida por Ken Scott. Na trama, o público acompanha a trajetória de Ajatashatru Lavash Patel (Dhanush), um mágico de rua que passou a maior parte de sua vida em um pequeno bairro de Mumbai, na Índia.

Certo dia, ele acaba se apaixonando por uma mulher europeia, mas então é deportado para um lugar isolado no continente junto a um grupo de refugiados africanos.

Título Original: The Extraordinary Journey Of The Fakir

Elenco: Amruta Sant, Barkhad Abdi, Bérénice Bejo, Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot

Direção: Ken Scott

Nacionalidade: Francesa

Horário: 15h40

Confira o trailer:

Uma Amizade Inesperada | Terça-feira, 14 de março

Na terça-feira, o público da Sessão da Tarde confere Uma Amizade Inesperada, longa metragem alemão que já foi exibido outras vezes na TV Globo. A trama de 2017 é dirigida por Marc Rothemund e traz uma história de companheirismo e superação.

A história do filme foca em Lenny Reinhard (Elyas M'Barek) um rapaz nada responsável que só arranja problemas e que já cansou o pai por causa de suas travessuras.

Médico, o pai de Lenny então decide colocar fim aos dias de loucura do filho e o obriga a cumprir um castigo. Lenny então fica a cargo de cuidar de David (Philip Schwarz), um adolescente que sofre com uma doença no coração.

Título Original: This Crazy Heart

Elenco: Elyas M'barek, Uwe Preuss, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Lisa Bitter, Jürgen Tonkel

Direção: Marc Rothemund

Nacionalidade: Alemã

Horário: 15h40

Maria Do Caritó | Quarta-feira, 15 de março

Indicado a melhor comédia no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020, Maria Caritó traz a atriz Lilia Cabral como a protagonista Maria, uma mulher cansada de sua vida solitária. Ela está prestes a completar 50 anos e vive em uma pequena cidade do nodeste.

Ao nascer, ela foi prometida a São Djalminha e nunca teve sorte em achar um companheiro, mas suas esperanças dizem que sua sorte está preste a mudar. Ela tenta arranjar um par depois que um circo chega a cidade e uma cartomante lhe diz que um homem está a sua espera.

Elenco: Gustavo Vaz, Juliana Carneiro Da Cunha, Kelzy Ecard, Leopoldo Pacheco, Lilia Cabral, Sylvio Zilber

Direção: João Paulo Jabur

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h40

Confira o trailer do filme da Sessão da Tarde de quarta-feira:

Uma Razão Para Recomeçar - Quinta-feira, 16 de março

Na quinta-feira, a Sessão da Tarde da semana traz o romance Uma Razão Para Recomeçar, com os atores Jonathan Patrick Moore e Erin Bethea como o casal principal.

Na trama do longa metragem, a dupla Ben e Ava se conheceram ainda na infância e ele logo a definiu como a garota de seus sonhos. O que os dois construíram entre a fase de criança e adolescência foi uma bela amizade, que depois se transformou em amor romântico.

Já adultos, eles continuam juntos, mas uma reviravolta atinge a vida do casal e coloca em xeque o tipo de futuro que eles podem ter.

Título Original: New Life

Elenco: Jonathan Patrick Moore, Erin Bethea, Terry O'quinn, James Marsters

Direção: Drew Waters

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Incontrolável | Sexta-feira, 17 de março, Sessão da Tarde da Semana

A semana fecha com o filme Incontrolável na Sessão da Tarde da semana, longa de Tony Scott estrelado por Denzel Washington, Chris Pine e Rosario Dawson.

A trama mostra o iminente perigo de uma carga que traz uma composição carregada de produtos altamente tóxicos que está totalmente descontrolada e pode machucar muitas pessoas.

Colegas de trabalho, um condutor e um maquinista bolam um plano que precisa correr contra o tempo para tentar impedir que uma tragédia ocorra.

Título Original: Unstoppable

Elenco: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Chapman, David Warshofsky, Kevin Corrigan

Direção: Tony Scott

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

VEJA: Filmes que já ganharam o Oscar

Outros filmes desta semana na TV Globo

Segunda-feira (13/03)

Tela Quente - 23h45: A Presepada

Quarta-feira (15/03)

Cinema do Líder - 23h20

Sexta - feira (17/03)

Corujão I - 03h05: Polícia Federal - A Lei é Para Todos

RELACIONADO: Discurso de Brendan Fraser ao ganhar o Oscar