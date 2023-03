Sessão da Tarde da semana: lista de filmes de 20 a 24 de março de 2023

A Sessão da Tarde é exibida de segunda a sexta logo após a edição especial de Chocolate com Pimenta. Nesta semana, a programação conta com a exibição do filme Sempre ao Seu Lado (2009), um clássico da atração, Coincidências Do Amor (2010), com Jennifer Aniston e mais.

Segunda-feira, 20 de março - Roubo Nas Alturas (2011) - Sessão da Tarde

A semana começa com a exibição do filme Roubo Nas Alturas (2011). O longa gira em torno da história de Josh Kovacs, um novaiorquino que trabalha em um dos prédios mais balados da cidade. Chefe de uma equipe de funcionários "mais ou menos", ele descobre que Arthur Shaw, homem bilionário que mora na cobertura, é preso pelo FBI por fraude, transformando o fundo de pensão de toda a equipe em pó. Dispostos a recuperar o dinheiro perdido, eles planejam um assalto.

Título Original: Tower Heist

Elenco: Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda

Dubladores: Josh Kovacs: Jorge Lucas/ Slide: Mário Jorge Andrade/ Charlie: Clécio Souto/ Arthur Shaw: Reinaldo Pimenta/ Sr. Fitzhugh: Nizo Neto/ Lester: Carlos Gesteira/ Sr. Simon: José Santanna/ Agente Claire Denham: Mabel Cezar/ Enrique Dev'reaux: Manolo Rey

Direção: Brett Ratner

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Terça-feira, 21 de março - Sempre ao Seu Lado (2009)

O filme Sempre ao Seu Lado será exibido na terça, 21. Parker Wilson sempre encontra seu cão da raça Akita, reconhecidos pela lealdade, na estação de trem depois de voltar ao trabalho. Até que um dia, o professor universitário sofre um problema de saúde e não retorna para casa como previsto, fazendo com que o animal passe anos esperando por ele.

Título Original: Hachiko

Elenco: Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer, Jason Alexander, Erick Avari

Dubladores: Parker: Armando Tiraboschi/ Ken: Carlinhos Silveira/ Carl: Zeca Rodrigues/ Cate: Patrícia Scalvi/ Andy: Luciana Baroli/ Shabir: Alexandre Soares

Direção: Lasse Hallstrom

Nacionalidade: Americana/inglesa

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quarta-feira, 22 de março - Coincidências Do Amor (2010) - Sessão da Tarde

Kassie Larson é uma mulher solteira, madura e bem-sucedida que decide fazer uma inseminação artificial para realizar o seu sonho de ser mãe. O que ela não imagina é que seu melhor amigo Wally substituiu a amostra do doador durante uma bebedeira. Após uma passagem de tempo, ambos se reencontram, junto com o filho da loira, sem saber que formam uma família.

Título Original: The Switch

Elenco: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jeff Goldblum, Juliette Lewis, Victor Pagan, Patrick Wilson

Dubladores: Kassie: Sandra Mara/ Wally: Nestor Chiesse/ Roland: Felipe Grinnan/ Leonard: Nelson Machado/ Debbie: Angelica Santos/ Sebastian: Matheus Ferreira

Direção: Josh Gordon, Will Speck

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quinta-feira, 23 de março - Com Deus No Caminho (2018)

Na quinta, a Sessão da Tarde exibe um filme gospel. Após perder o marido no Afeganistão, Amber Hill precisa cuidar sozinha de sua filha. Ela encontra em Deus uma forma de recomeçar a sua vida, lidar com o luto e atravessar o período difícil que está vivendo.

Título Original: God Bless The Broken Road

Elenco: Andrew W. Walker; Arthur Cartwright; Gary Grubbs; Lindsay Pulsipher; Makenzie Moss; Matthew Davis

Dubladores: Daniel Ávila; Eduardo Borgerth; Jullie; Marcos Souza; Mariana Dondi; Raphael Rossatto

Direção: Harold Cronk

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Sexta-feira, 24 de março - Sessão da Tarde

Programação não divulgada.

Na segunda-feira, logo após a novela Travessia, a Tela Quente exibe A Vilã (2017). O longa retrata a vida de Sook-hee, uma assassina treinada que nasceu para matar. Sua vida muda quando ela conhece dois homens, Joong-sang e Hyun-soo, e passa a descobrir segredos obscuros de seu passado.

Título Original: The Villainess

Elenco: Eun-Ji Jo; Ha-Kyun Shin; Kim Ok-Bin; Kim Seo-Hyeong; Ye-Ji Min

Dubladores: Beatriz Villa; Gabriel Noya; Luciana Baroli; Teca Pinkovai; Vii Zedek

Direção: Byung-Gil Jung

Nacionalidade: Sul-coreana

Horário: 23h45, horário de Brasília