Sessão da Tarde exibe Vidas Passadas nesta quarta; veja horário do filme

Sessão da Tarde exibe Vidas Passadas nesta quarta; veja horário do filme

Quem ligar a TV Globo na tarde desta quarta-feira (23) vai encontrar uma história de amor diferente das tradicionais comédias e romances exibidos na faixa. O filme da Sessão da Tarde hoje é Vidas Passadas (Past Lives), drama lançado em 2023 e dirigido pela cineasta Celine Song. A produção será exibida depois de Além do Tempo, por volta das 15h40.

Sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje – Vidas Passadas

O filme Vidas Passadas conta a história de Nora e Hae Sung, dois amigos de infância que se conhecem na Coreia do Sul e criam uma forte ligação. Quando a família de Nora decide deixar o país, os dois acabam se separando e seguem caminhos diferentes.

Anos depois, já adultos, eles retomam o contato pela internet e passam a conversar novamente, mas a distância volta a interferir na relação. Cerca de duas décadas após o primeiro encontro, os dois se reencontram em Nova York.

A essa altura, Nora já construiu uma nova vida nos Estados Unidos e está casada com Arthur. A chegada de Hae Sung faz com que antigas lembranças e sentimentos voltem à tona, levando os personagens a refletirem sobre as escolhas que fizeram e sobre como suas vidas poderiam ter sido diferentes.

A história gira em torno de encontros, separações e das possibilidades que ficam pelo caminho, sem transformar o relacionamento em uma disputa simples entre certo e errado.

O filme utiliza o conceito coreano de In-yeon, relacionado às conexões que aproximam as pessoas ao longo de suas vidas. A ideia ajuda a explicar por que determinados encontros parecem continuar presentes mesmo quando o caminho de cada pessoa segue para uma direção diferente.

Diferentemente de um romance tradicional, Vidas Passadas não apresenta uma disputa simples entre dois homens pelo amor de uma mulher. Nora, Hae Sung e Arthur são apresentados com conflitos próprios, e o roteiro evita transformar qualquer um deles em um vilão.

Esse é um dos pontos que tornam o longa diferente. A história não depende de grandes reviravoltas, mas de conversas, silêncios, olhares e situações aparentemente comuns.

A direção de Celine Song acompanha essa proposta. Antes de chegar ao cinema, Song já tinha experiência como dramaturga em Nova York, e sua estreia na direção mantém uma estrutura bastante concentrada nos personagens e nas relações entre eles.

Greta Lee interpreta Nora, personagem que está no centro da história. Teo Yoo vive Hae Sung, seu amigo de infância e ligação com a vida que ela deixou para trás.

John Magaro completa o trio principal como Arthur, marido de Nora. A dinâmica entre os três é fundamental para o desenvolvimento do filme, já que a história não trata apenas do reencontro entre antigos amigos, mas também das consequências que esse encontro provoca na vida adulta.

O filme recebeu duas indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. A produção também passou pelo Festival de Sundance, onde teve sua estreia mundial em 2023, e ganhou destaque durante a temporada de premiações daquele ano.

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