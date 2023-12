Sessão da Tarde da semana: filmes de 25 a 29 de dezembro de 2023

Na Sessão da Tarde da semana de 25 a 29 de dezembro de 2023, a TV Globo exibirá filmes de diversos gêneros para agradar o público, desde drama a produção natalina e até animação. Veja a lista completa das transmissões, que começarão às 15h25, depois de Mulheres de Areia.

O Quebra-Nozes e os Quatros Reinos vai passar no Natal

No dia do Natal, 25 de dezembro, segunda-feira, o público vai conferir do sofá de casa o longa O Quebra-Nozes e os Quatros Reinos, de 2018, que traz como protagonista a atriz Mackenzie Foy, famosa por viver a filha de Edward e Bella nos filmes da saga Crepúsculo, e tem no elenco também Keira Knightley, estrela de obras de renome como Orgulho e Preconceito, além dos veteranos Morgan Freeman e Helen Mirren.

A história segue os passos da jovem Clara, que perde uma chave mágica muito importante e capaz de abrir um presente inimaginável dado por seu padrinho. Por conta disso, ela resolve começar uma aventura pelo Reino dos Doces e o Reino das Neves, seguindo pelo Reino das Flores e então o Quarto Reino, para recuperar a preciosa chave.

Elenco: Morgan Freeman, Helen Mirren, Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy, Jayden Fowora-Knight

Direção: Lasse Hallström

Horário: 15h25

Meu Amigo Enzo na Sessão da Tarde da semana, 26/12

Na terça-feira da Sessão da Tarde da semana, 26, a TV Globo vai exibir o drama Meu Amigo Enzo, de 2019, e estrelado pelo ator Milo Ventimiglia, estrela da popular série This is Us. A trama segue os passos do piloto Denny Swift, que adota um filhotinho e batiza o cachorro como Enzo, se tornando o seu grande parceiro de vida.

Depois de anos de amizade entre o humano e seu cachorro, o animal permanece como uma presença importante na vida de Denny, principalmente depois que ele dá novos passos no mundo do amo e conhece a bela Eve.

Elenco: Kathy Baker, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole, Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried

Direção: Simon Curtis

Horário: 15h25

Quarta, Abominável vai passar na Sessão da Tarde da Semana

Quarta-feira, 27, será dia de animação na Sessão da Tarde da semana, com o filme Abominável, de 2019, que segue a amizade de um suposto monstro, mas que se mostra um grande coração, e uma menininha. A protagonista Yi é dublada pela atriz Mharessa, conhecida por novelas como Cúmplices de um Resgate e Todas as Garotas em Mim.

A trama mostra a jovem garotinha Yi, que descobre no telhado de seu prédio uma criatura gigante e inesperada, a quem ela apelida de Everest. Juntos, eles começam a viver uma aventura de altos e baixos e repleta de perigos para tentar levá-lo de volta para casa.

Dubladores: Mharessa, Charles Emanuel, Elcio Romar, Enzo Dannemann, Marise Motta

Direção: Jill Culton e Todd Wilderman

Horário: 15h25

Espelho, Espelho Meu na quinta-feira, 28

Na quinta-feira, 28, a Sessão da Tarde vai exibir o filme Espelho, Espelho Meu, de 2012, que é uma releitura cheia de comédia sobre a história de Branca de Neve. Neste longa-metragem, a mocinha é a atriz Lily Collins, de Emily in Paris, enquanto sua rival, bela e maldosa madrasta é vivida pela atriz Julia Roberts, de Uma Linda Mulher e O Casamento do Meu Melhor Amigo.

Na história, depois da morte do rei, quem assume o trono é a malvada madrasta de Branca de Neve, que prende a jovem princesa no castelo e é tão megera que cobra mais e mais impostos dos súditos para manter uma vida de luxos. Cansada da vida tão difícil no castelo, Branca de Neve resolve sair pelo reino e acaba encontrando um lugar cheio de fome e miséria, no meio disso ela conhece um belo rapaz e sete anões que lhe ajudarão em uma importante jornada.

Elenco: Julia Roberts, Nathan Lane, Lily Collins, Mare Winningham, Armie Hammer, Michael Lerner

Direção: Tarsem Singh

Horário: 15h25

Toy Story 4 na sexta-feira, 29

A Sessão da Tarde da semana será encerrada na sexta-feira, 29, com a animação Toy Story 4, de 2019, último filme da popular franquia da Pixar, que mostra as aventuras dos brinquedos de um garotinho chamado Andy.

Neste quarto e último capítulo da história, Woody e seus brinquedos, que agora não estão mais na casa de Andy, conhecem um novo brinquedo chamado Forky em seu novo lar, que não é nada do que eles esperavam. Assim, durante uma viagem, eles percebem que o mundo pode ser muito maior do que eles imaginavam.

Dubladores: Marco Luque, Duda Espinoza, Guilherme Briggs, Erika Menezes, Marco Ribeiro, Telma Da Costa

Direção: Josh Cooley

Horário: 15h25

