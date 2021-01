Sessão da tarde de hoje (1º/1) exibe ‘Percy Jackson e o Ladrão de Raios’

No primeiro dia do ano de 2021, a TV Globo vai exibir uma atração especial para os telespectadores. Na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira, 1 de janeiro de 2021, o público poderá se aventurar na história de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que conta com atuação protagonista do ator Logan Lerman. Dirigido por Chris Columbus, o longa tem duração de 1h59min e vai ao ar a partir das 15h (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Lançado em 2010, o longa é baseado no livro homônimo, o primeiro capítulo da franquia apresenta a história de Percy Jackson (Logan Lerman), um adolescente tímido que descobre ser um semideus. Nos dias de hoje, o adolescente Percy descobre ser semideus, filho de uma mortal com o deus Poseidon. Ainda lutando com os poderes que acaba de descobrir, recai sobre ele a suspeita de roubar o relâmpago de Zeus, a arma mais poderosa do universo. Para provar sua inocência e evitar uma guerra devastadora entre os deuses, ele parte em uma jornada para encontrar o verdadeiro ladrão.

Durante uma excursão, Percy é atacado por forças sobrenaturais. É dessa maneira que ele acaba descobrindo que é fruto da relação do deus Poseidon (Kevin McKidd) com uma humana. A trama muda quando o personagem de Logan Lerman é acusado de ter roubado o raio de Zeus (Sean Bean), uma poderosa arma de destruição que pode fazer com que os deuses entrem em guerra. Daí pra frente, é muitas aventuras, fantasias e tentativas de salvar o mundo e com isso, sua inocência.

Ficha técnica do filme da sessão da tarde de hoje:

Elenco : Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean, Melina Kanakaredes, Brandon T. Jackson

Dubladores : Percy Jackson: Fabio Lucindo/ Annabeth: Priscila Franco Zeus: Antônio Moreno/ Grover: Wendel Bezerra/ Luke Castelan : Felipe Grinnan/ Chiron: Leonardo Camilo/ Hades: Marcelo Pissardini/ Persefone: Marcia Regina

Direção : Chris Columbus

Nacionalidade : Americana/Canadense

Gênero: Aventura fantasiosa

Confira o trailer do longa Percy Jackson e o Ladrão de Raios

Que horas começa o filme?